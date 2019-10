Opiskelijoille asuntoja tarjoava säätiö joutui tiukalle talouskuurille: Hämeenlinnan Mäyräntieltä myyntiin viisi kerrostaloa

Opiskelija-asuntojen heikentynyt kysyntä ja vanhoista lainoista koituneet kulut ovat tehneet Hämeenlinnan Seudun Opiskelija-asuntosäätiön (Hops) taloudelle hallaa.

Tuorein seuraus tästä on, että Hops on myymässä Hämeenlinnan Asunnot Oy:lle Ojoisten Mäyräntieltä viisi kerrostaloaan. Niissä on yhteensä 109 huoneistoa, pääosin 45-neliöisiä kaksioita.

Talot eivät ole vapaasti myytävissä tai vuokrattavissa, koska ne ovat aravarajoitusten alaisia vielä vuoteen 2041. Asuntojen käyttäjän muuttumiselle täytyy hakea hyväksyntä avustuksen myöntäjältä.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara on määrittänyt luovutuskorvaukseksi (eli myyntihinnaksi) noin 2,2 miljoonaa euroa.

Maksuvalmius ja lainanhoitokyky selvitetään

Tilinpäätöstietojen mukaan Hops-säätiön viime tilikauden (vuoden 2018) tappio oli liki 60 000 euroa.

Hallituksen toimintakertomuksesta ilmenee, että säätiölle on laadittu tervehdyttämissuunnitelma, joka on Valtiokonttorin käsittelyssä. Tänä vuonna säätiö teettää myös liiketaloudellisen selvityksen.

Erityisesti selvitetään 30 vuotta toimineen säätiön maksuvalmius, oman pääoman riittävyys, liiketaloudellinen kannattavuus ja lainanhoitokyky.

Hopsin hallituksen puheenjohtajana tämän vuoden alussa aloittanut Johannes Sippola kertoo, että samalla selvitetään myös säätiön kiinteistöjen todelliset tasearvot.

Raskaista rahoituskuluista on pyritty eroon

Mikä on säätiön taloustilanne nyt?

– Se on huomattavasti parempaan päin, en ole enää niin huolissani. Otin tiukan talouslinjan heti, koska käänne vie aikaa. Tavoitteeni on, että toimikauteni päättyessä vuonna 2020 olisivat tunnusluvut huomattavasti eri näköisiä kuin nyt, Sippola lupaa.

Miksi säätiön rahoituskulut olivat viime vuonna yli puoli miljoonaa euroa?

– Siellä on paljon eri aikoina eri pankeista otettuja lainoja. Osassa on ollut tämän päivän mittapuulla korkeat korot, eli kieltämättä aika kalliitakin lainoja.

– Aloitimme jo alkukesästä lainojen hyvin kriittisen tarkastelun, kaikki kammataan. Tarvittaessa lainoja kilpailutetaan uudelleen. Rahoituskulut laskevat merkittävästi ja ovat jo laskeneetkin.

Sippola kertoo, että yksi ongelma paljastui lainojen jaksotuksesta. Isoja lainaeriä erääntyi heinäkuussa, jolloin vuokratuloa tulee vähemmän. Tämä on nyt muutettu.

Uutta rakentamista ehkä vasta 5-7 vuoden päästä

Hämeenlinnaan on viime aikoina rakennettu todella paljon myös uusia vuokra-asuntoja. Sippola ei silti katso, että tämä vähentäisi säätiön asuntojen kysyntää.

– Meillä vuokrat ovat kuitenkin edullisempia kuin uusissa vuokrataloissa. Vaikka toki niihinkin opiskelijoita muuttaa.

Sippola pitää säätiön tulevaisuuden kannalta välttämättömänä rakentaa myös uutta.

Hän kuitenkin uskoo, että lisää rakennetaan aikaisintaan 5–7 vuoden päästä, kun säätiön talous on ”huomattavasti paremmassa kunnossa”

Myös työssäoppiminen ja etäopiskelu tyhjentävät kämppiä

Toimintakertomuksen mukaan asuntojen vajaakäyttö oli erityisen runsasta Mäyränkylässä ja Forssassa. Ylipäätään käyttöä ovat vähentäneet myös opiskelijoiden lisääntyvä työssäoppimisaika ja etäopiskelu.

Yhdestätoista kohteesta vain kolme tuotti viime vuonna ylijäämää – Visamäen uusin kohde jopa 450 000 euroa.

Säätiö luopui jo aiemmin tänä vuonna Forssan Helsingintien asunnoistaan.

– Mäyräntien ja Forssan kohteiden myynnin jälkeen kokonaisuutena käyttöaste paranee kyllä huomattavasti. Asuntojen sijainti on nykyään opiskelijoillekin todella tärkeä. Ja nykyopiskelijat haluavat yksiöitä, Sippola muistuttaa. HÄSA