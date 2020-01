Atomin nuorisotila suljetaan Riihimäellä – Kauppakeskus löysi tiloihin uuden vuokralaisen

Pop up -nuorisotila kauppakeskus Atomissa Riihimäellä lopettaa toimintansa.Syynä on se, että kauppakeskus on löytänyt kaupungin nuorisopalvelujen käyttöön väliaikaisesti annettuun tyhjään liiketilaan uuden vuokralaisen.Atomin nuorisotila on auki viimeisen kerran perjantaina 3....

Pop up -nuorisotila kauppakeskus Atomissa Riihimäellä lopettaa toimintansa.Syynä on se, että kauppakeskus on löytänyt kaupungin nuorisopalvelujen käyttöön väliaikaisesti annettuun tyhjään liiketilaan uuden vuokralaisen.Atomin nuorisotila on auki viimeisen kerran perjantaina 3. tammikuuta kello 14–17.Jatkossa kaupungin ainoa nuorisotila löytyy Monarilta. HÄSA…