Riihimäen atsaleapuistoon rakennetaan esteetön reitti syyskesän aikana - puistoon tulee myös näkötorni

Riihimäen atsaleapuisto Vahteriston ulkoilureitin varressa on atsaleoiden kukinta-aikaan saanut paljon niiden väriloistoon ihastuneita vierailijoita. Puistoon on tämän vuoksi suunniteltu esteetön reitti, joka muodostuu pitkospuista ja kenttäkuorella päällystetystä polusta. Puistoon tulee myös puupintainen katseluterassi ja myöhemmin syksyllä metsäiseen maisemaan hyvin istuva Helge Hirvi -näkötorni, joka nimensä mukaisesti esittää hirveä. Alustavat työt alueella on aloitettu, ja reitti…