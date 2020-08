Aulangolle 300 000 euron rahoitus – Tornin lisäksi nyt voidaan kunnostaa myös näköalatasanne

Aulangon luonnonsuojelualue on saanut 300 000 euron rahoituksen, jolla on tarkoitus korjata muun muassa näkötornin ja näköalatasanteen rakenteita.

Valtion neljännessä talousarviossa myönnettiin rahoitusta Metsähallituksen Luontopalveluille virkistys- ja matkailukäytössä olevien kulttuuriperintökohteiden korjausvelan vähentämiseen.

”Lisärahoitus on tarpeen”

Aulangon näkötornin korjauksiin on käytettävissä jo vuodelle 2019 myönnetty 200 000 euron suuruinen eduskunnan jakovararahoitus. Rahoituksella teetätetty tornin korjaussuunnitelma on juuri valmistunut ja sen pohjalta valmistellaan korjausrakentamisen kilpailuttamista.

Nyt saatu lisärahoitus mahdollistaa tornin korjausten lisäksi myös näköalatasanteen kunnostamisen. Näkötornin kahvilan laajennus on nyt saatu valmiiksi ja mahdollistaa muun muassa tilausruokailujen järjestämisen tornikahvilassa.

– Lisärahoitus on ollut tarpeen, sillä Aulangon ainutlaatuinen kulttuuriperintö oli päässyt huonoon kuntoon. Myös turvallisuussyistä korjauksille on ollut suuri tarve. Haasteita kunnostustöille on tuottanut rakenteiden erityislaatuisuus. Korjaussuunnitelmien laatiminen ja korjausten toteutus ovat vaatineet asiantuntemusta ja vieneet aikaa, puistonjohtaja Tuula Peltonen Metsähallituksesta kertoo.

Näkötornin korjaussuunnittelutyön vuoksi torni joudutaan pitämään toistaiseksi kiinni yleisöltä. Luontopalvelut tiedottaa avaamisajankohdasta myöhemmin.

Korjaustyöt käynnissä jo

Näköalatasanteen alapuolella sijaitsevan laasti-intarsiatyön konservointisuunnitelman laatimiseen on myös erillisrahoitus ja suunnitelma tullaan teetättämään vuoden 2020 aikana. Konservointityö toteutetaan osana näköalatasanteen korjauksia.

Tänä keväänä valmistuivat myös graniittilinnan muurien ensimmäiset osakorjaukset. Linnan sisäänkäyntitunnelin rakenteet korjattiin ja alueen vedenohjausta tehostettiin niin, että rakenteet pysyvät kuivina. Muureissa on kuitenkin toimenpidetarpeita edelleen.

Graniittilinnan turvallisuuden parantamiseksi tilattu kaidesuunnitelma on myös valmistunut ja kaiteiden lisääminen on tarkoitus teetättää vuoden 2020 aikana. Graniittilinnan korjauksiin oli käytettävissä 250 000 euron suuruinen eduskunnan jakovararahoitus.

Vuoden 2019 puolella uusittiin oman kukkulansa päälle rakennetun Onnentemppelin paanukatto sekä korjattiin muita alueen rakenteita, kuten tekolampien kiveyksiä.

Viime vuonna Aulangolla vieraili 467 400 kävijää.

