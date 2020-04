Aulangon hotelli sulki ovensa väliaikaisesti

Kylpylähotelli Scandic Aulanko on suljettu väliaikaisesti.Scandic Hotels oy on tiedottanut sopeuttavansa toimintaansa koronakriisin vaikutuksiin sulkemalla hotellejaan ja ravintoloitaan väliaikaisesti. Myös avoinna olevien hotellien palveluissa on rajoituksia. Hotellien ravintolat on suljettu...

Kylpylähotelli Scandic Aulanko on suljettu väliaikaisesti.Scandic Hotels oy on tiedottanut sopeuttavansa toimintaansa koronakriisin vaikutuksiin sulkemalla hotellejaan ja ravintoloitaan väliaikaisesti. Myös avoinna olevien hotellien palveluissa on rajoituksia. Hotellien ravintolat on suljettu jo aiemmin. – Päätös on erittäin vaikea, mutta tarpeellinen johtuen romahtaneesta kysynnästä. Näin pyrimme minimoimaan kriisin taloudelliset vaikutukset, kertoo Scandic Hotels Oy:n toimitusjohtaja Aki Käyhkö…