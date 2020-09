Aulangon näkötornin remontti vaatii lisätutkimusta, suojeltuun torniin ei haluta kajota liikaa

Talvella on tarkoitus tehdä pieniä korjauksia, mutta välipohjien kunto on selvitettävä tarkemmin.

Aulangon näkötornin remonttia ei ole vielä päästy aloittamaan, sillä etenkin tornin välipohjien kuntoa pitää tutkia tarkemmin.

Tornia hallinnoivan Metsähallituksen luontopalveluiden suunnittelija Hilja Palviainen kertoo, että tutkimuksen kilpailutus on parhaillaan käynnissä ja tarjouksia työstä odotetaan.

– Myös Museovirasto edellyttää korjaussuunnitelmista antamassaan lausunnossa, että välipohjien kunto on tutkittava tarkemmin.

Riittävästi, muttei liikaa

Kuntokartoituksella selvitetään, mikä on tarpeellinen ja riittävä korjaustaso, ettei suojellun tornin rakenteita muuteta tarpeettomasti. Tornissa on sisääntulokerroksen lisäksi kolme välikerrosta ja ylhäällä sijaitseva näköalatasanne, jotka kaikki tutkitaan.

Museovirasto on antanut lausuntonsa syyskuun puolivälissä, ja sitä ennen viraston edustajat tekivät tornissa katselmuksen. Virasto puoltaa remontin tekoa, mutta on asettanut sille muutamia tarkentavia ehtoja, kuten juuri välipohjien lisätutkimukset.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Hilja Palviainen kertoo, että jotkut korjaustyöt voidaan aloittaa jo lisätutkimusten aikana. Esimerkiksi tornin ylätasanteen vedeneristystä voidaan korjata odotellessa.

Aulangon näkötorni on ollut koko kesän suljettuna, sillä sen kunnon tutkiminen ja remontin suunnittelu olisi ollut hankala järjestää, jos yleisöllä olisi ollut pääsy torniin.

Remonttirahaa puoli miljoonaa

Näkötornin ja sen ympäristön korjauksiin on käytettävissä yhteensä puoli miljoonaa euroa.

Summasta 200 000 euroa on viime vuonna myönnettyä eduskunnan jakovararahoitusta. Valtion tämän vuoden neljännessä talousarviossa Aulangon luonnonsuojelualue sai 300 000 euroa lisää.

Lisärahoitus mahdollistaa tornin korjausten lisäksi myös sen edustan näköalatasanteen kunnostamisen.

Tasanteen alapuolella on taiteilija Lennart Segerstrålen suunnittelema laasti-intarsiatyö, joka on myös tarkoitus konservoida. Siihen on saatu oma erillisrahoitus ja suunnitelman teko kilpailutetaan myös vielä tämän vuoden puolella.

Iso remontti 20 vuotta sitten

Näkötornin alueella on jo tehtykin kunnostustöitä, sillä tornin kahvilan laajennus on nyt saatu valmiiksi. Tornia on kunnostettu viimeksi laajemmin noin 20 vuotta sitten.

Tänä vuonna valmistunut korjaussuunnitelma sisältää kiireellisyydeltään ja laajuudeltaan hyvin eri tasoisia kunnostustarpeita, jotka kohdistuvat muun muassa tornin välipohjiin, seinärakenteiden saumauksiin, ikkunoihin ja oviin sekä tornin vedeneristyksen ja ilmanvaihdon tehostamiseen. HÄSA

