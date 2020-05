Aulangon puistometsä hurmasi Antti Jaurton – Hän kerää vielä eläkkeellä ollessaankin leikekirjaa ja ikävöi vanhaa työpaikkaansa

Harvoin tapaa ihmisen, joka on yhtä hurmaantunut työstään kuin nyt jo eläkkeellä oleva Antti Jaurto. Parolassa asuva Jaurto työskenteli eri tehtävissä Aulangon puistometsässä yhteensä 33 vuotta. Tai kuten hän itse asian ilmaisee, hän oli puiston palveluksessa.

Hänen kotinsa on täynnä muistoja Aulangon vuosista. Kaiken huipuksi olohuoneen ikkunastakin näkyy peltojen ja metsän yli Aulangon näkötorni. Samasta tornista on seinällä hänen ystävänsä Jorma Tuomolan maalaama taulu.

– En minä pääse Aulangosta eroon edes nyt eläkkeellä. En tosin ole yrittänytkään, ja välillä sinne on todella kova ikävä, puistomestarina sekä Aulangolla että Tammelassa työskennellyt Jaurto sanoo liikuttuen.

Työn jäljet tuijametsässä

Jaurtolla on ensinnäkin kuusi isoa mappia täynnä Aulankoa koskevia lehtileikkeitä. Suurin osa on otettu talteen Hämeen Sanomista ja Hämeenlinnan Kaupunkiuutisista, mutta mukana on muutakin.

– Näiden kokoaminen oli aloitettu puistometsän toimistolla jo ennen minun aikaani, vanhimmat lehtijutut ovat 1970-luvun alkupuolelta. Kun minä pääsin Aulangolle töihin syksyllä 1981, jatkoin keräämistä, ja nykyään se on ihan intohimo, en osaa lopettaa.

Jaurto on ottanut talteen kaikki jutut, joissa Aulanko mainitaan vaikka sivulauseessa.

Erityisen rakas hänelle on Hämeen Sanomien eläkkeellä olevan valokuvaajan Terho Aallon haastattelusta saksittu pätkä, jossa Aalto nimeää Aulangon yhdeksi lempipaikoistaan Hämeenlinnassa.

– Jutussa Aalto mainitsee, että Kantolan muraalit maalannut Guido van Helten ihasteli Aulangon tuijametsän valoa ja piti sitä ainutlaatuisena koko maailmassa. Voisiko enää hienompaa kiitosta saada, Jaurto sanoo.

Tuijametsä on nimittäin yksi Jaurton työn näkyvistä jäljistä Aulangolla. Tuijat oli istutettu puistometsään jo 1930-luvulla, mutta ne olivat jääneet suurten kuusien varjossa alakynteen.

Jaurto kaatoi kuusia, ja kun tuijat saivat valoa, ne alkoivat suorastaan kukoistaa. Tuijien lomaan rakennettiin myös pitkospuut, joita pitkin pääsee sukeltamaan vihreyteen.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Mappien lisäksi Jaurtolla on Aulanko-aiheisia pinssejä ja muun muassa kuvakirja, johon hän on itse kirjoittanut puistometsä-aiheisia runoja, ja kuvitus on Jorma Tuomolan käsialaa.

Lisäksi hän esittelee pientä taulua, jossa on kehyksissä lasin alla puun lehti.

– Tämä oli sellainen sattumus, etten meinannut itsekään uskoa. Olin jo pois työelämästä, kun kävin puistometsän talousalueella. Pois lähtiessäni huomasin, että tämä punavaahteran lehti oli lentänyt takkini taskuun. Puisto muisti minut.

Jaurto päätyi Aulangolle töihin omien sanojensa mukaan sattumalta. Hän on koulutukseltaan metsätalousteknikko ja kotoisin Aulangon asevelikylästä eli puistometsän kupeesta.

– Kyselin töitä silloiselta puistonvartijalta, ja hän lupasi pariksi viikoksi hommia. Se sitten vähän venähti, Jaurto nauraa.

Lipputangossa roikkui yllätys

Aulanko oli aluksi Metlan eli Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa, ja sen leivissä Jaurtokin aloitti. Myöhemmin alue siirtyi Metsähallitukselle ja Jaurto mukana.

– Valtion omistamat Aulangon metsät on jaettu kolmeen osaan. On kulttuurialue, jota hoidetaan maisemallisesti, puistometsä, jota hoidetaan talousmetsänä ja aarnialueet, joihin ei kajota ollenkaan.

Jaurton työhön kuului kaikenlainen alueen kunnossapito. Talvella oli metsurin töitä, kesällä heinän niittoa ja ruohonleikkuuta.

– Paikkojen piti olla kunnossa. Yhtenä aamuna olin kierroksella, kun huomasin, että näkötornin huipulla lipputangossa oli jotain. Kun kiipesin katsomaan, sinne oli vedetty naisten alusvaatteita, Jaurto sanoo myhäillen.

Kokonaisuus on parasta

Joutsenlammen linnut kuuluivat myös Jaurton työnkuvaan. Ne otettiin talveksi puistometsän talousalueella sijainneeseen lintulaan, missä niitä ruokittiin ja hoidettiin kahdesti päivässä.

– Kun aloitin Aulangolla, siellä oli kymmenkunta ankkaa, kaksi hanhea ja kaksi joutsenpariskuntaa.

Tällä hetkellä Aulangolla ei ole joutsenia, kun viimeinen sinne tuotu pariskunta, kyhmyjoutsenet Aino ja Janne, koki kovia reviiritaistelussa laulujoutsenten kanssa.

Kun Jaurtolta kysyy, mikä on hänen oma suosikkipaikkansa Aulangolla, hän miettii pitkään.

– Kyllä se on koko alue. Ehkä se on lähtenyt jo lapsuudesta, kun asuin siinä vieressä, ja kävimme ruokkimassa lintuja kesäisin. Minä elän sille vieläkin. Jonkun mielestä olen ehkä jopa fanaattinen, mutta Aulanko on ollut minulle sydämenasia, ja on edelleen. HÄSA