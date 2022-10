Aulangon Ruusulaakson mökkialueen vaikeudet jatkuvat. Kiinteistöosakeyhtiö Aulangon Ruusulaakso hakee nyt Hämeenlinnan kaupungilta viiden vuoden jatkoaikaa vuokrasopimuksensa rakentamisvelvoitteen täyttämiselle.

Kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen esittää ensi maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle, että kiinteistöyhtiön pyyntöön suostutaan.

Alueen vuotuinen perusvuokra on noin 3 441 euroa elinkustannusindeksiin sidottuna. Vuokraa peritään alueen rakentamisajalta alennetusti, mutta myytyjen mökkien määrän mukaisesti.

Voimassa olevan sopimuksen mukaan täysi vuokra tulisi maksuun vasta ensi vuoden alusta. Tähänkin yhtiö hakee nyt viiden vuoden pidennystä.

Kymmenen mökkiä valmiina

Viisi vuotta sitten tehdyn vuokrasopimuksen mukaan vuokralaisen tulee tehdä asemakaavan mukaiset rakennukset tämän vuoden loppuun mennessä. Valmiusasteen on oltava sellainen, että mökit läpäisevät rakennusvalvontaviranomaisen käyttöönottotarkastuksen.

Yhtiön jatkoaikahakemuksen perusteluna on, että mökkien myynti ei ole lähtenyt aiotulla tavalla käyntiin.

Mökkejä on ollut tarkoitus rakentaa 80, mutta vasta kymmenen on valmiina. Niistä kolme on myyty.

Pontta myyntiin haetaan uudesta “mökkipohjasta”, joka on laadittu asiakaspalautteen pohjalta. Nyt mökkien alakertaan on lisätty makuualkovi. Alkuperäisessä pohjassa oli makuuparvi, jonka käytön varsinkin vanhemmat asiakkaat ovat kokeneet hankalaksi.

Ruusulaakson nettisivujen mukaan varauksia voi tehdä kaikkiaan 16 mökkiin. Seitsemän kohdalle on tehty “varattu”-merkintä. Mökkejä markkinoivan kiinteistönvälitystoimisto Autiotalojen Oikotie- ja Etuovi-palveluissa olevan ilmoituksen mukaan mökeistä olisi varattu vain yksi.

Hallituksen puheenjohtaja ei kommentoi

KOY Aulangon Ruusulaakson hallituksen puheenjohtaja on Olavi Hallikainen. Hän toimii myös rakennusliike Jaarliconin hallituksessa.

Hallikainen oli viime vuosikymmenellä toimitusjohtajana Teijo-Talot Hämeessä, joka alun perin veti Aulangon mökkialuehanketta. Vuonna 2017 vetovastuu siirtyi hyvinkääläiselle Kallioinen Yhtiöt Oy:lle, jonka kumppaniksi tuli Jaarlicon.

Hämeen Sanomat pyysi tänään torstaina haastattelua Hallikaiselta. Hän kieltäytyi ja kehotti soittamaan Kallioinen-yhtiöiden toimitusjohtajalle Veijo Kallioiselle. Hän ei ole vastannut soittopyyntöön.

Viime toukokuussa Kallioinen sanoi Hämeen Sanomille uskovansa, että kaikki jo valmiit mökit tulevat kesällä myytyä. Vasta sen jälkeen aletaan tehdä lisää mökkejä.

Tuolloin Kallioinen kertoi myös, että mökinomistajien käyttöön lähelle Aulangonjärven rantaa tuleva sauna valmistuisi “parin kuukauden päästä”. Nyt kaupunginhallituksen pykälän selostustekstissä sanotaan, että sauna valmistuu tänä syksynä.