Aulangontien hirsinen asuintalo tuli viimein tiensä päähän – Katso video purkutyöstä paikan päältä

Aulangontien purkutalo on tullut tiensä päähän. Kaivinkone möyhi rakennusta viime keskiviikkona.

Paikallinen rakennusurakoitsija Timo Sollo lupaili puisen asuintalon purkua jo kolme vuotta sitten.

– Tuli Poltinahon ryhmäkortteli väliin. Pitkään puntaroin, kumpaa projektia olisi järkevämpi siirtää. Samaan aikaan käynnistimme Hamkin ja Tamkin kanssa tutkimushankkeita purkupuun ja -betonin hyödyntämisestä ja ajatuksena oli käyttää Aulangontien taloa mallina. Toiveissani oli myös saada mahdollisimman paljon materiaalia kierrätykseen, hän kertoo viivästymisen syistä.

Korona antoi urakalle vauhtia. Sollon Kodit ja Kiinteistöt Oy -perheyritys teetti purku-urakan lopulta alihankkijalla, kun omalla väellä riitti muualla töitä.

– Hävetti, kun se talo oli koko ajan ihmisten katseiden alla. Ajattelin, että nyt jos koskaan tälle on tilaisuus, niin ketään ei tarvitse lomauttaa. Meille perheyrityksenä oli tärkeää, että annamme esimerkkiä, ettei maailma tähän pysähdy.

Osa hirsistä linnaan

Timo Sollolle uusiokäyttö on tärkeää. Osa purkutalon materiaaleista oli jo hyödynnetty Metsäkylän Navetan kautta. Puolitoista kilometriä hyväkuntoista hirttä odotti yhä ottajaansa.

– Kysyimme monilta firmoilta ja useimmilla hirret päätyivät energiajätteeksi. Nyt hirsistä osa menee Hämeen linnan kunnostukseen ja muualle jatkojalostukseen. Linnalla on oma urakoitsija tekemässä remonttia. Loputkin hirsistä löysivät ottajansa ja ne saadaan käyttöön.

Hyväkuntoiset hirret ovat Sollon mukaan täysin käyttökelpoisia.

– Se on ykkösasia, etteivät ne ole lahoja. Vanhat hirret ovat usein tiukkasyistä puuta, joka on kasvanut hitaasti. Se on vahvaa ja sillä on hyvä lämpöarvo. Jos puu on ollut hyvissä oloissa, se käy kaikkeen rakentamiseen pitkään.

Sollon tietojen mukaan osa talon hirsistä oli tuotu Ojoisilta.

– Osa hirsistä on varmaan sata vuotta vanhoja. Entisaikaan rakennukset olivat hirrestä ja niitä oli helppo jatkaa, kun tilaa tarvittiin lisää. Siksi pitkässä juoksussa purkamisen ehtona oli, että hirsille löydetään uusiokäyttöä.

Uudet talot valmiiksi 2022?

Uusien talojen rakentaminen Aulangontien tuntumaan alkaa näillä näkymin kesällä 2021 ja ne valmistuvat 2022. Sollon suunnitelmissa on rakentaa kaksi kerrostaloa.

– Haaveena olisi rakentaa niin sanotut hybriditalot, joissa olisi betonia, terästä ja hirttä, niille parhaiten sopivissa osissa rakennusta ja ne olisivat sitten aikanaan purettaessa hyödynnettävissä taas uudestaan.

Ensin työn alle on tulossa Poltinahon ryhmäkortteli, joka on nyt markkinointivaiheessa.

– Kun sen rakentaminen käynnistyy, se työllistää noin 30 henkeä.

Sollo-yhtiöt ja hämeenlinnalainen Trifami oy ovat tiiviisti mukana myös purkupuun ja -betonin hyödyntämishankkeissa.

– Tämän vuoden aikana Hämeenlinnassa on alkamassa kaksi merkittävää pilottihanketta, joissa ovat Hamkin ja Tamkin lisäksi mukana Tampereen yliopisto ja Business Finland. Tavoitteena on, että purkumateriaalit saadaan kiertoon mahdollisimman tarkasti. HÄSA