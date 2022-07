Auringonkukat värittävät yhä useampaa suomalaista peltoa – Suosion syinä EU-tuki ja Ukrainan sota

Suosion taustalla voi olla EU-tuki, mutta tänä vuonna auringonkukka on myös solidaarisuuden merkki.

Auringonkukkaa on viljelty Suomessa perinteisesti melko vähän, vaikka viljelijöillä on ollut mahdollisuus hakea sen viljelyyn EU-tukea jo 1990-luvulta lähtien. Viimeisen seitsemän vuoden ajan kasvin suosio on kuitenkin noussut vuosi vuodelta enemmän, ja loppukesästä ja alkusyksystä Suomen pelloilla tulee kukkimaan yhteensä yli 1200 hehtaarin edestä auringonkukkia, kertoo maa- ja metsätalousministeriön erityisasiantuntija Auli Nurmi.

– Auringonkukkia viljeleviä tiloja on tänä vuonna jo reilusti yli 500, Nurmi sanoo.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK) vilja-asiamiehen Max Schulmanin mukaan auringonkukkien kasvavaa suosiota voi selittää se, että viimeisen seitsemän vuoden aikana Suomeen on tullut paljon uusia kesantopeltoja.

Taustalla ovat EU:n viherryttämistoimenpiteet, joiden tarkoituksena on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja peltojen kasvukunnon parantaminen. Kesantopelloilla saa viljellä esimerkiksi nurmi- ja niittykasveja ilman taloudellisen edun tavoittelua.

– Kun auringonkukkapeltoja alkoi näkyä enenevissä määrin, yhä useampi viljelijä havahtui asiaan, Schulman kertoo.

Nurmi uskoo, että viljelyyn myönnettävä EU-tuki lisää viljelyintoa, sillä uuden kasvilajin kokeiluun liittyy aina omat riskinsä.

Schulman löytää auringonkukkien lisääntyneen suosion taustalle myös muita mahdollisia taustasyitä. Moni viljelijä haluaa parantaa pölyttäjien elinoloja lisäämällä erilaisten kukkivien kasvien viljelyä. Myös monet muut eläimet hyötyvät auringonkukista.

– Jos auringonkukat jättää syksyllä pellolle, niistä riittää koko talven ajaksi syötävää ja suojaa esimerkiksi linnuille ja jyrsijöille, Schulman sanoo.

Moni viljelee kauniita kukkia myös puhtaasti omaksi ja muiden iloksi.

Auringonkukkia viljellään selvästi eniten Etelä-Suomessa, sillä siellä on suotuisampi kasvukausi. Auringonkukat kukkivat silti Pohjois-Suomessakin. Ne vaativat kuivahkon, lämpimän ja pitkän kasvukauden.

– Eikä kasvia turhaan sanota auringonkukaksi. Auringonkukkahan tarvitsee ja seuraa aurinkoa – aamulla kukat katsovat yhteen ja iltapäivällä toiseen suuntaan.

Kukkimiskausi osuu loppukesään tai alkusyksyyn riippuen siitä, missä vaiheessa kylvö on tehty ja maa on lämmennyt.

Schulman kertoo vielä yhden mahdollisen syyn sille, miksi auringonkukkia saatetaan nähdä ennätyksellisen paljon juuri tänä vuonna. Ukraina on Euroopan johtavia auringonkukan viljelymaita ja auringonkukka on maan kansalliskasvi. Auringonkukkaa onkin käytetty sosiaalisessa mediassa tietynlaisena tuen antamisen symbolina.

– Ehkä tänä vuonna meillä viljellään auringonkukkaa myös solidaarisuuden merkkinä.