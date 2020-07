Autokeskus aloitti Hämeenlinnassa Toyota-myynnin – "Erittäin tärkeä ja iso juttu"

Toyota-autojen myynti Hämeenlinnan Autokeskuksessa käynnistyi viime viikolla. Toyota Auto Finland siirsi ajoneuvojensa Hämeenlinnan ja Hyvinkään edustukset Hämeenmaan Nelipyörältä Aro-Yhtymään kuuluvalle Autokeskukselle.

– Kauppoja on jo päästy tekemään. Toyota-huolto siirtyy meille vasta syksyllä, sanoo Autokeskuksen Hämeenlinnan liiketoimintavastaava Markus Mäkitalo.

Harvinainen ratkaisu

Hämeenlinnassa on erittäin poikkeuksellista, että suuren automerkin edustus on siirretty liikkeeltä toisella ilman yrityskauppaa tai konkurssia. Toyota on hyvin pitkään ollut Suomen myydyin henkilöautomerkki. Viime ja toissa vuonna se oli ylivoimaisesti suosituin ensirekisteröity henkilöautomerkki.

– Toyotan edustus on meille erittäin tärkeä ja iso juttu, Mäkitalo korostaa.

Mäkitalo kertoo, että Autokeskus on valmistautunut huolellisesti Toyotan edustukseen. Hämeenlinnan myymälän tiloja on remontoitu ja henkilöstöä on palkattu.

– Teimme tarvittavat autokaupan rekrytoinnit jo viime syksynä, kun Hyvinkään edustus siirtyi Autokeskukselle. Huoltoon palkkaamme henkilöstöä syksyllä, Mäkitalo sanoo.

Merkeillä omat osastot

Toyota edellytti menneinä vuosina, että sen piirimyyjä ei edusta muita henkilöautomerkkejä. Merkki on luopunut tästä vaatimuksesta, mutta maahantuojan edustaja vaati vuosi sitten Hämeen Sanomissa ”oman näköisiä” myyntitiloja.

– Olemme rakentaneet oman osaston Toyota-autojen myyntiin. Samalla olemme remontoineet muutenkin myymälän tiloja.

– BMW:llä on omat myynti- ja huoltotilat. Peugeotilla ja Citroenilla on oma osastonsa, Mäkitalo sanoo.

Hämeenlinnan Autokeskuksella oli myös Nissanin edustus. Kun Toyota siirtyi Autokeskukselle, Nissanin Hämeenlinnan edustus siirtyi Autosalvalle. Autosalpa tuli Hämeenlinnaan kolme vuotta sitten ostamalla hämeenlinnalaisen Auto-Ilveksen.

– Virallisesti vietämme Toyotan edustuksen avajaisia myöhemmin, Mäkitalo kertoo.

Myynnin ykkönen

Osuuskauppa Hämeenmaa sai Toyotan Hämeenlinnan ja Hyvinkään edustukset ostamalla hämeenlinnalaisen Nelipyörän vuonna 2006. Hämeenmaa on jatkanut autokauppaa Hämeenlinnassa Nelipyörän nimellä.

Nelipyörälle jää Hämeenlinnassa Skodan, Mazdan ja Fordin edustukset. Hämeenmaa sai vajaa kaksi vuotta Hämeenlinnan Ford-myynnin ostamalla sen Vaunulalta.

Toyota-henkilöautoja ensirekisteröitiin 15 183 kappaletta viime vuonna. Merkin markkinaosuus oli 13,5 prosenttia, kun Volkswagenin markkinaosuus ensirekisteröinneistä aleni 10,5 prosenttiin.