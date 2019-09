Autot eivät enää huku veteen Brahenkadun tulvatunnelissa, jos ehdotettu korjausraha päätyy budjettiin

Autoilijat voivat tulevina kesinä ajaa moottoritien alitse Brahenkadulla myös kovilla vesisateilla. Näin käy, jos kaupungin ensi vuoden budjettiin ehdotettu alikulun korjausraha menee läpi.

Kaupunkirakennelautakunnalle (kaura) ehdotetaan, että se sisällyttäisi ensi vuoden investointiohjelmaansa määrärahaa ongelmapaikan panemiseksi vihdoin kuntoon. Kaura kokoontuu ensi viikon tiistaina.

Hulevesikohteita on kaksi: Brahenkadun lisäksi Ahveniston hulevesipumppu. Yhteensä niihin on arvioitu menevän 200 000 euroa.

Brahenkadun alikulku on ollut murheenkryyni jo vuosikausia. Joka kesä siihen on kertynyt vettä niin paljon, että autoja on sammunut keskelle valtavaa lammikkoa.

Kaupunki on myös saanut korvausvaatimuksia veden autoille aiheuttamista vaurioista.

Vielä vajaa vuosi sitten kaura arvioi, ettei Hämeenlinnassa ole esiintynyt hulevesitulvia, joista olisi aiheutunut tulvariskien hallinnasta annetussa laissa tarkoitettuja vahingollisia seurauksia.

Arvioinnissa kuitenkin tunnistettiin alueita, joilla tulvariski on muutoin merkittävä. Brahenkadun alikulku nimettiin yhdeksi niistä. Tulvimisen aikana alikulku on jouduttu sulkemaan joko kokonaan tai osittain jopa useita kertoja kesässä.