Avi määrää Riihimäen seudun yksityisille liikuntapaikoille rajoituksia

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on tehnyt maanantaina iltapäivällä päätöksen, joka rajaa yksityisten liikuntapaikkojen toimintaa kahden viikon ajan Riihimäen, Lopen ja Hausjärven seudulla. Avin päätös velvoittaa toimijoita sulkemaan tilansa. Sisätiloja on kuitenkin mahdollista käyttää, jos niissä on samanaikaisesti enintään kymmenen asiakasta tai osallistujaa. Päätös perustuu tartuntatautilakiin ja se velvoittaa myös julkisia tiloja. – Päätös on tehty aivan…