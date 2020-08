Avioliittokysymys hiertää luterilaista kirkkoa – Hämeenlinnaan saapuneet piispat ovat samaa mieltä yhdestä asiasta

Ihmisten halveksunta ja poissulkeminen erilaisin termein eivät kuulu kirkkojen käytäntöihin.

Tätä mieltä ovat Hämeenlinnaan Wisahovia siunaamaan tulleet Helsingin ortodoksisen hiippakunnan eläkkeelle jäänyt metropoliitta Ambrosius ja Helsingin evankelis-luterilaisen hiippakunnan piispana aiemmin toiminut Irja Askola.

Elokuun puolivälissä pidetty evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksessa samaa sukupuolta olevien avioliitto aiheutti jälleen kiistaa.

– Meillä on selkeästi kaksi eri puolta, joiden pitäisi säilyttää asiassa suhteellisuudentaju, Askola toteaa.

”Ainoa tie kiistasta ulos on, että hyväksymme kaksi erilaista näkemystä.”

Askola itse on sitä mieltä, että kirkon tulisi sallia samaa sukupuolta olevien siunaaminen ja vihkiminen niille papeille, jotka niin haluavat tehdä.

– Ainoa tie kiistasta ulos on, että hyväksymme kaksi erilaista näkemystä. Yhtäläinen kohtelu on taattava kaikille kirkkomme jäsenille.

Ambrosiuksen mukaan evankelis-luterilaisen kirkon sisäinen riita aiheuttaa hämmennystä.

– Ortodoksinen kirkko ei oikein enää tiedä, mikä on luterilaisen kirkon käsitys perinteisestä avioliitosta, hän toteaa.

Avioliittokysymys vienyt liikaa aikaa, rahaa ja paperia

Ortodoksinen kirkko ei vihi samaa sukupuolta olevia avioliittoon, mutta suorittaa kotien siunaamisia.

Ambrosiuksen mukaan kirkko kunnioittaa jokaisen ihmisen omaa ratkaisua asiassa.

– En usko, että käsityksemme perinteisestä avioliitosta tulee muuttumaan. Jokainen aito yhteiselämän muoto on kuitenkin sellainen, jolle kirkon tulisi antaa siunauksensa.

Evankelis-luterilaisen kirkon sisällä mielipide samaa sukupuolta olevien avioliitoista vaihtelee.

Askola mielestä olisi tärkeää päästä eteenpäin, sillä avioliittokysymys on vienyt aivan liikaa aikaa, rahaa ja paperia.

– Luterilaisen kirkon on joka tapauksessa tunnistettava se, kuinka paljon seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä on niin sanotusti lyöty raamatulla päähän, Askola toteaa.

– Siihen on syyllistynyt jokainen kirkko. Myös ortodoksinen, Ambrosius lisää.

Maahanmuutolla vaikutusta ortodoksien jäsenmäärään

Hämeen Sanomat (23.8.) uutisoi Hämeenlinnan helluntaiseurakunnan jäsenmäärän noususta.

Jäsenmäärän nousun taustalla on paikallisen pastorin mukaan maahanmuutto.

Ambrosiuksen mukaan maahanmuutolla on suuri vaikutus myös ortodoksisen kirkon jäsenmäärään.

”Siinä meillä olisi peiliin katsomisen paikka, miten toisesta kulttuurista tuleva voi kokea itsensä tervetulleeksi kirkkoomme.”

– Kirkkomme on Suomessa kuitenkin kokonaisuutena pieni. Useilla Itä-Euroopasta tulevilla maahanmuuttajilla on ortodoksinen tausta. Myös osa Lähi-idän pakolaisista on ortodokseja.

Askola kertoo, että evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärässä maahanmuutto näkyy vähemmän.

Hänen mielestään on tärkeä kysyä kirkosta kristillistä yhteisöllisyyttä hakevilta maahanmuuttajilta, mikä heidän uskonnollinen taustansa on.

– Jos heidän taustansa kotimaassa on ollut ortodoksinen kirkko, silloin on oikein, että kerromme Suomessa olevan myös sellainen.

Askolan mukaan osa maahanmuuttajista voi kokea evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalveluksen tylsäksi ja kylmäksi.