Avotulet roihuavat metsäpalovaroituksesta huolimatta – Palopäällikkö: Aina ei tiedetä tulenteon olevan kiellettyä

Hämeenlinnan kaupungin ulkotulipaikalta puuttuvat selkeät ohjeet tulenteosta, kun metsäpalovaroitus on voimassa.

Lukijaamme on ihmetyttänyt jo useampana iltana Aulangon ulkoilumajan puolikodalla roihunnut iso nuotio.

Avotulen tekeminen on kiellettyä metsäpalovaroituksen aikana esimerkiksi retkeilypaikkojen ja uimarantojen nuotiopaikoilla, kuten Aulangon ulkoilumajan puolikodalla.

– Aina ei tiedetä siitä, että metsäpalovaroituksen aikana tulenteko on kielletty kaikkialla. Saatetaan ajatella, että on turvallista sytyttää tuli kivien ympäröivälle paikalle, Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen palopäällikkö Mika Kivipato kertoo.

Hämeenlinnan kaupungin luonnonhoitopäällikkö Kaarina Aulin kertoo, että kaupungin tulentekopaikoilta löytyvät niiden käyttöohjeet. Aulangon ulkoilumajan puolikodan käyttöohjeissa ei ole mainintaa metsäpalovaroituksen aikaisesta tulenteosta.

– Tarkoituksena on lisätä käyttöohjeisiin myös metsäpalovaroituksen aikana toimimisesta tulentekopaikoilla. Olemme saaneet tästä palautetta lähiaikoina.

Lisäksi ohjeet olisi tärkeä saada useammalla kielellä, jotta mahdollisimman moni tulentekopaikan käyttäjä on tietoinen niistä. Tällä hetkellä Aulangon ulkoilumajan puolikodan käyttöohjeet ovat vain suomeksi.

Avotuli vai ei?

Kivipadon mukaan ihmiset eivät usein ole tietoisia siitä, mikä lasketaan avotuleksi. Kanta-Hämeen pelastuslaitos on aloittanut sosiaalisessa mediassa kampanjan, jossa keskitytään avotuleen ja metsäpalovaroituksiin. Esimerkiksi heidän Facebook-sivuilta löytyy video, jossa on havainnollistettu, mikä lasketaan avotuleksi ja mikä ei.

Retkeillessä ainoa turvallinen ruoanlaittoväline on nestekaasulla toimiva trangia tai retkikeitin.

– Tällä hetkellä ne nuotiolla paistetut makkarat on nyt unohdettava, Kivipato toteaa.

Kanta-Hämeen pelastuslaitos käy viikoittain tarkastamassa heille ilmoitettuja vanhoja nuotiopaikkoja, joista tuli on pahimmillaan lähtenyt leviämään.

Aulangon ulkoilumajalla iltaisin palanut tuli ei ole ainoa laatuaan.

– Etenkin nyt kun yleisötapahtumia ei ole ja kelit ovat hyvät, syttyy nuotio herkästi illanvietossa, Kivipato kertoo.

Asiasta tiedotus tärkeää

Osaan tulentekopaikoista toimitetaan polttopuita viikoittain. Kaupungilla ei ole mahdollisuutta valvoa sen kymmeniä tulentekopaikkoja.

– Tässä asiassa täytyy luottaa ihmisten omaan vastuullisuuteen, Aulin toteaa.

Kaupungin nettisivuilta löytyy ohjeistusta avotulen teosta ja mahdollisista tulenteon kieltävistä varoituksista.

Kivipato uskoo tiedottamisen olevan parasta, kun sitä tehdään monessa eri kanavassa. Hän mainitsee sosiaalisen median olevan hyvä tapa tavoittaa ihmisiä ja kertoa riskeistä.

Metsäkapalovaroituksen aikaan on noudatettava erityistä varovaisuutta ja pidättäytyä avotulen tekemisestä. On tärkeää tiedostaa, että luonto on todella kuivaa tällä hetkellä, Kivipato muistuttaa. HäSa