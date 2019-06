Bändi tuntemattomalta planeetalta – iskelmää ja raskasta rokkia yhdistävä Planeetta 9 paketoi tämän vuoden Ämyn

Planeetta 9 yhdistää iskelmän elementtejä raskaaseen rokkiin. Spotifyssa sen kappaleita on kuunneltu jo satojatuhansia kertoja.

Planeetta Yhdeksän on astraalitasolla tuntematon planeetta, jonka olemassaololla on pyritty selittämään Kuiperin vyöhykkeen kaukaisten osien kiertoratoja.

Samaa nimeä kantaa myös Planeetta 9, hämeenlinnalais-helsinkiläinen rock-yhtye. Bändin solisti ja basisti Jukka Salo ja Ville Kankaanpää ovat käyneet Ämyssä vain nauttimassa musiikista ja tunnelmasta. Tänä vuonna yhtye saa kunnian paketoida Ämyrockin festivaalilauantain viimeisenä esiintyjänä.

– Onhan täällä tullut ryynättyä historian aikana. Joskus olen soittanut Ämyn jatkoilla, mutta tämä on ensimmäinen kerta itse päälavalla. Aika vanhaksi sai elää ennen kuin varsinainen Ämy-neitsyys meni, Salo toteaa.

Molemmilla on pitkä historia Hämeenlinnasta. Bändikaverit ehtivät soittaa yhdessä jo 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä proge-bändi Helionissa.

Salo ehti asua välissä pitkään pääkaupunkiseudulla, mutta on jälleen muuttanut takaisin Hämeenlinnaan. Aiemmin Planeetta 9 on esiintynyt Hämeenlinnassa vain kahdesti, kerran Suistolla ja kerran Aulangolla Apulannan lämmittelijänä.

Yhtyeen musiikkia Jukka Salo kuvailee sykkyräisten sielujen hevirockiksi, herkkien runopoikien ja tyttöjen Black Sabbathiksi.

Planeetta 9 perustettiin vanhan iittalalaisen doom-yhtye Saarnastuolin raunioille. Saarnastuoli teki ensimmäiset c-kasettinsa jo 1990-luvun alussa, mutta aktivoituivat uudelleen 2012.

Siitä muutaman pompun kautta Saarnastuolin perustajajäsen, kitaristi Sami Suominen , alkoi kerätä ympärilleen tuttuja soittajia ja bändi heräsi jälleen eloon.

– Planeetta 9 on kuitenkin uusi bändi, vaikka ukot ovat jurakaudelta. Kaikilla on vähintään se 20 vuotta soittokokemusta taustalla, Salo kertoo.

Aluksi ajatuksena oli kumartaa raskaamman doom-rokin suuntaan kunnes Salo keksi yhdistää musiikkiin elementtejä iskelmästä. Pian soittajat huomasivat, että se oli yhdistelmä, joka yleisöä kiinnosti.

– Ensin meidän oli tarkoitus vain tehdä muutamat biisit, mutta sitten huomasimme, että tässä onkin jotain uutta kulmaa. Siitä meidän lohkareemme lähti ikään kuin itsestään vierimään, Ville Kankaanpää sanoo.

Solisti Jukka Salo kertoo, että musiikki on jäsenilleen myös terapian väline, johon voi kaataa vaikka loskaista virastomateriaalia omasta elämästään.

Spotifyssa yhtyeen kappaleita on ehditty kuunnella jo yli 300 000 kertaa. Yllättäen suomenkieliselle yhtyeelle faneja on löytynyt myös ulkomailta, sillä tilastokäppyrät kertovat, että kuuntelijoita on kertynyt jopa 70 maasta.

– Joku tässä on universaalia. Ehkä suomen kielen kautta välittyy myös tunnetta, vaikkei ymmärtäisi sanoista mitään, Kankaanpää pohtii.

Suoratoistopalveluissa kertynyt suosio on yllättänyt ainakin solisti Salon, sillä aluksi tarkoituksena oli vain tehdä vinyyli, jotta sitä voi sitten keinutuolissa hypistellä.

Yhtyeen jäsenet ovat julkaisseet musiikkia edellisen kerran aikana, jolloin cd-levy oli edelleen voimissaan, joten uusien singlejen julkaisu on ollut myös oppimiskokemus.

– Suoratoistopalveluiden avulla musiikki leviää nopeasti. Taloudellisesti siinä ei välttämättä ole järkeä, mutta ei tätä oikeastaan rahan takia tehdäkään, vaan rakkaudesta lajiin, Kankaanpää kertoo. HÄSA