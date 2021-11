Biltema varasi tontin uudelle myymälälleen Hyvinkäältä - Hämeenlinnassakin tontti on ollut haussa jo vuosia

Hyvinkään kaupungin kehittämisjaosto on päättänyt maanantain kokouksessaan tonttivarauksesta Biltema Real Estate Finland Oy:lle. Varattu tontti on kooltaan noin 2,7 hehtaaria ja se sijaitsee Veikkarissa kolmosmoottoritien vieressä. Tontille on tarkoitus rakentaa noin 7250 kerrosneliön laajuinen, uuden myymäläkonseptin mukainen Biltema tavaratalo. Tonttivaraus on voimassa 31.3.2022 asti. Varausaikana Biltema tekee tarvittavat tutkimukset ja tarkan hankesuunnittelun. Varatun tontin naapuriin...

