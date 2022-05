Bongaa päivä pihalla tai taistele torneissa – Kaksi suosittua lintuharrastajien tapahtumaa lauantaina

Kevään suurta lintuharrastuspäivää vietetään lauantaina, jolloin kaksi suosittua alan tapahtumaa järjestetään samanaikaisesti. Bongaa päivä pihalla -tapahtuma on tarkoitettu kaikille linnuista kiinnostuneille, kun taas Tornien taisto kokoaa tunnustamisen mittelöön lintuharrastajat. Bongaa päivä pihalla -tapahtumassa lintuja on määrä havainnoida kotipihassa tai mökillä ja sen välittömässä läheisyydessä. Tarkoituksena on nauttia lähiluonnosta. Samalla lasketaan, kuinka monta lintulajia onnistuu näkemään...

