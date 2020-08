Business Finlandin koronatuet menivät muutenkin menestyville – Tukivälinettä moititaan vääräksi

Leijonanosa Business Finlandin (BF) koronarahoituksesta meni neljälle parhaiten menestyvälle maakunnalle. Uusimaa on saanut runsaan 873 miljoonan rahoituksesta yli 41 prosenttia.

Kanta-Hämeen yritykset saivat 18,2 miljoonaa euroa, mikä on 2,1 prosenttia koko maan rahoituksesta. Osuus on hieman vähemmän kuin maakunnan osuus maan väkiluvusta.

Odotuksien mukaan

– Osuus on odotuksien mukainen. Maakunnan yritykset ovat olleet hieman heikkoja hyödyntämään tutkimus- ja tuotekehitysrahoitusta, sanoo Hämeen liiton kehittämisjohtaja Matti Lipsanen.

Lipsanen pitää maakunnan osuutta ”säällisenä”. Kanta-Hämeen yritysten osuus eräistä jokavuotisista kehittämisrahoista on jäänyt tätä pienemmäksi.

Neljän maakunnan osuus BF:n koronarahoista on yli kaksi kolmasosaa. Lipsaselle ei ole yllätys, että Uudenmaan osuus rahoituksesta on yli 40 prosenttia.

– Siellä on paljon yrityksiä, joilla on paljon kehityshankkeita ja osaamista tällaisten rahojen hyödyntämiseen.

Kanta-Hämeen osuus on kuitenkin suurempi kuin eräiden kutakuinkin yhtä suurten teollisuusmaakuntien. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yritykset saivat Kanta-Hämeen yrityksiä vähemmän tukea.

Humppila sai 20 000 euroa

Maakunnan sisällä Hämeenlinnan yritykset saivat odotetusti maakuntakeskuksen väkilukua suuremman osuuden rahoista. Hämeenlinnan osuus oli yli 45 prosenttia. Hattula pärjäsi myös 1,2 miljoonan euron rahoituksella hieman kokoaan paremmin. Humppilaan jaettiin tukea vaivaiset 20 000 euroa.

Maakunnan tukien toimialoittainen jakautuminen kertoo, miten Business Finland tuki on yritysten koronavaurioiden korjaamisen sijaan hankerahoitusta. Huomattavan paljon tukia annettiin aloille, jotka eivät juuri kärsineet koronasta ja joilla ei ole suuria työllisyysvaikutuksia.

Laki- ja tilitoimistot saivat 433 000 euroa. Arkkitehti- ja insinööritoimistoilla oli hyvät edellytykset hakea kehittämistukea. Ne saivat runsaat 470 000 euroa.

Maakunnassa yli miljoonaa euroa tukea annettiin vähittäiskaupan, tukkukaupan, maaliikenne- ja putkikuljetuksien sekä erikoistuneen rakennustoiminnan yrityksille.

Instrumentti väärä

Noin puolet tuesta jaettiin mikroyrityksille, joilla on vähemmän kuin 10 työntekijää ja joiden liikevaihto on enintään 2 miljoonaa euroa. Pieniä yrityksiä suuremmat keskisuuret yritykset, joilla konsernin liikevaihto on alle 300 miljoonaa euroa, saivat Kanta-Hämeessä vain vajaa 1,6 miljoonaa euroa tukea BF:ltä.

Business Finlandin koronarahoitus eli virallisesti häiriötilannerahoitus on yksi korotustuista, joita yrityksille on tarjottu. Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka arvioi, että koronatuet ovat ilmeisesti volyymiltaan jakautuneet alueellisesti aika tasaisesti.

– Tämä ei korjaa kuitenkaan sitä, että Business Finlandille ja ely-keskuksille valittu kehittämisinstrumentti oli tässä tilanteessa väärä. HÄSA