Cannonballin lakkautuskäräjillä puitiin jäsenyyden ja rikosten suhdetta – "Kyky väkivaltaan nostaa arvostusta"

Moottoripyöräjengi Cannonball MC:n (CMC) lakkauttamiskanteessa käsiteltiin perjantaina sitä, miten jäseneksi pääsee ja millaista toiminta on. Syyttäjät vaativat CMC:n ja sen alajengin Squad 32:n lakkauttamista Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.

Syyttäjien todistajana kuultiin Keskusrikospoliisin (KRP) asiantuntijaa, joka on tutkinut pitkään järjestäytynyttä jengirikollisuutta.

Hänen mukaansa CMC:n hierarkia on kopioitu pitkälti Helvetin enkelien mallista. Ryhmässä on hangaroundeja, kokelasjäseniä, täysjäseniä, upseeristoa ja johtaja eli presidentti. Helsingissä 1991 perustettu CMC laajeni valtakunnalliseksi.

– Käskyvaltasuhde osoittaa, kuka on käskyvaltainen ja kuka tekee tärkeät päätökset. Hangaround ei tiedä kaikkea, mitä ryhmässä tapahtuu. Suomessa CMC, Bandidos ja Helvetin enkelit ovat järjestäytyneitä rikollisryhmiä. Niihin hakeutuu tietynlaisia ihmisiä, asiantuntija kertoi.

Toimintaan liittyy 1%-käsite, mikä näkyy myös jengiliiveissä. Se tarkoittaa, että yksi prosentti kaikista moottoripyöräkerhoista tekee rikoksia ja on valmis käyttämään väkivaltaa.

Jengiliivit päällä kaikkialla

Oikeudessa käytiin läpi poliisin haltuunsa saamia CMC:n sääntöjä. Niissä korostetaan valtakunnallista yhteyttä: jengiliivit päällä edustetaan kaikkia.

Yksi säännöistä on: “Älä aseta omaa etuasi kerhon edun edelle.”

– Kaikki henkilökohtaiset toiminnot kuten perhe jäävät jengin edun taakse. Edustetaan kerhoa, ei itseä, asiantuntija sanoi.

Käskyvalta näkyy kaikessa: tulokkaille kuuluvat siivous ja kaupassa käynti, myöhemmin vastuu voi kasvaa turvallisuudesta huolehtimiseen ja vartiovuoroihin.

– Asekersantti vastaa, että on kyky puolustautua, jos jengitilaan tulisi hyökkäys tai muuta. Tämä liittyy myös siihen, miksi pitää huolehtia fyysisestä kunnosta. [Jengin] baaritiloissa on aina jotain astaloa, pesäpallomailoja, veitsiä, jollei ole [ampuma-]aseita. Ja usein on.

Ampuma-aseita tarvitaan rikoksiin ja puolustautumiseen.

Jäseneksi haluavalla pitää olla suosittelijoita, ja hänet valitaan yksimielisesti.

– Pari kertaa muistan, että poliisitutkinnassa puhunut jäsen on hakattu tosi pahasti, asiantuntija kertoi.

Ryhmästä eroavilta on hänen mukaansa vaadittu erorahaa, esimerkiksi hangaroundilta 2 500 euroa, täysjäseneltä 10 000 euroa.

– Rikosten tekeminen on yleisesti hyväksyttyä. Kyky väkivaltaan nostaa arvostusta. Vankilassa oleville veljille maksetaan kuukausittain tukea ja kerätään juhlissa heille rahaa.

2000-luvulla kerho laajeni

CMC:n johtaja, Helsingin osaston vetäjä Klaus Marjamäki kertoi oikeudessa olleensa perustamassa moottoripyöräkerhoa yli 30 vuotta sitten. Se oli silloin muotia.

– Hankittiin tila, missä rassattiin pyöriä talvikaudella ja tavattiin toisiamme. Omaksutaan tietynlainen kulttuuri ja on samat arvot. Tittelit otettiin amerikkalaisista moottoripyöräkerhoista.

Suomessa kaikilla kerhoilla on nämä samat tittelit.

Esimerkiksi asekersantti ei liity aseisiin vaan on lähinnä järjestysmies, riitojen sovittelija.

Marjamäen mukaan toiminta ei vaadi rikoksia, vaan se on median luoma kuva. Päinvastoin vakavien rikosten tekijä on usein erotettu. Eikä kyse ole järjestäytyneestä rikollisuudesta.

– Kerhossa on ikävä kyllä yksittäisiä ihmisiä, jotka syyllistyvät rikoksiin.

Hänen mukaansa alkuvuodet olivat rauhallisia, mutta 2000-luvun alussa kerho laajeni nopeasti ja mukaan tuli rikollista ainesta.

Lopulta CMC:n silloiseen johtoon tyytymättömät rivit hajaantuivat vuonna 2017. Kuopattu kerho päätettiin perustaa pian uudelleen.

Lakkauttamiskanteen vastaajan muut todistajat kertoivat, että kyseessä oli uusi kerho, vaikka sen nimi säilyi samana. Osa jäsenistä jatkoi, osa lähti itse tai heitä ei otettu enää mukaan.

KRP:n asiantuntijan mukaan 2017 palautettiin vanhoja arvoja, mutta merkittävä osa jatkoi toimintaansa kuten ennenkin. Syyttäjien mukaan kyseessä ei ollut uusi ryhmä.

Viimeisenä käsittelypäivänä 13.5. kuullaan loppulausunnot.

