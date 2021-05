Hämeenlinnasta ponnistanut CAP-Group osti Saksan suurimman autokouluketjun – tavoitteena Euroopan markkinajohtajuus

Kuljettajakoulutusyritys CAP-Group hyppää kerralla Saksan markkinoille. Yritys on ostanut Saksan suurimman autokouluketjun Fahrschule Rettig Gruppen. Fahrschule Rettig Gruppe toimii 20 paikkakunnalla Nordrhein-Westfalenin ja Rheinland-Pfalzin osavaltioissa. Se työllistää yli 150 työntekijää. Hämeenlinnaan perustettu CAP-Group on kasvanut Pohjoismaiden suurimmaksi kuljettajakoulutusyritykseksi. Se on useita vuosia tähynnyt kansainvälisille markkinoille. CAP-Group siirsi kirjansa Hämeenlinnasta pääkaupunkiseudulle vuonna 2017. Pääomasijoitusyhtiö Verdane tuli…