Coca-Colan joulurekka sai valtavan suosion Forssassa: "On varmasti yksi pisimmistä jonoista koko kiertueella"

Tutut, jouluiset sävelmät levittivät ympärilleen kovaa vauhtia lähestyvän joulun tunnelmaa. Niiden kanssa kilpaa helkkäilivät Coca-Colan joulurekan tuhansiin valoihin osuneet suuret, märät lumihiutaleet.

Haastavaksi äitynyt säätila ei Forssassa joulurekan näkemistä odottaneita haitannut. Ensimmäiset innokkaat olivat paikalla jo reilusti ennen tapahtuman virallista aloitusta. Startin, kello neljän jälkeen jono kiemurteli jo usean sadan, ellei tuhannen ihmisen mittaisena.

– On varmasti yksi pisimmistä jonoista koko kiertueella, tapahtumavastaava Johannes Somerkoski totesi katsellessaan ympärillään vellovaa ihmismerta.

Forssa voitti rekan visiitin

Joulurekka kiertää Suomea nyt toista talvea. Viime vuonna rekka sai suuren suosion, joten ihmispaljouteen on osattu tänä talvena varautua.

Joulurekan kiertue kattaa kymmenen paikkakuntaa. Näistä yhdeksän oli päätetty ennakolta, ja kymmenennen pysähtymiskaupungin paikasta kisattiin viiden kaupungin kesken. Kisa ratkaistiin Spotifyhin laadittuja jouluisia, kunkin kaupungin omia soittolistoja kuuntelemalla.

– Rekka tosiaan tänne Forssaan haluttiin, niin paljon listaa kuunneltiin, Somerkoski kehaisee.

Tammelalaiset Jade ja Joonas Aalto tekivät oman osuutensa kuuntelutalkoissa. Forssan soittolista soi aina kuin vain mahdollista, pleikkaria pelatessakin taustamusiikkina. Keskiviikkona sisarukset olivat hyvissä ajoin paikalla päästäkseen kuvauttamaan itsensä kuuluisan rekan kanssa.

– Jos kuva onnistuu, siitä voisi tulla meidän joulutervehdyksemme. Perinteisiä kortteja emme tänä vuonna lähettäneet, kun postin kulku oli vähän epävarmaa, saattajaksi mukaan lähtenyt äiti Terhi Aalto aprikoi.

– Itse kun olen noiden paloautojen kanssa tekemisissä, niin pitihän tätäkin isoa punaista autoa tulla katsomaan, Aalto nauroi.

Rekka lähtee risteilemään

Forssasta rekka jatkoi matkaansa satamaan, sillä kiertueen viimeinen paikkakunta on Maarianhamina.

– Colarekka ylittää ensimmäistä kertaa meren, kun lähdemme risteilemään. Uskoisin, että Ahvenanmaalla on muiden tapahtumien tapaan paljon hyväntuulista väkeä liikkeellä, Johannes Somerkoski sanoi.

Sitä, mikä joulurekan tenhon saa aikaan, ei tapahtumavastaavakaan osannut täysin selittää.