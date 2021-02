Covid 19 -rokote nosti hämeenlinnalaismiehelle "flunssan" – THL:n ylilääkärin mukaan oireet ovat merkki siitä, että rokote tehoaa

Kanta-Hämeen sairaanhoitohenkilöstöstä on saanut vahvisterokotteen jo noin 1600 henkilöä. Vain pieni osa on saanut ylipäätään mitään oireita, ja muutama on joutunut jäämään päiväksi tai pariksi sairauslomalle.