Daniel Nummela on valittu Kansanlähetyksen uudeksi lähetysjohtajaksi

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen liittohallitus on valinnut TM, pastori Daniel Nummelan lähetysjohtajan tehtävään 1.1.2021 alkaen.

Perehdytys tehtävään alkaa syyskuun alussa. Nummela siirtyy lähetysjohtajan tehtävään Kansanlähetyksen ulkomaantyön aluekoordinaattorin tehtävästä.

Pitkään lähetystyössä Japanissa

Daniel Nummela on valmistunut teologian maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2008. Hän on myös suorittanut opettajan pedagogiset opinnot. Vuodesta 2017 alkaen Nummela on ollut Helsingin yliopiston teologian tohtorikoulutettava dogmatiikassa. Pappisvihkimys Suomen ev.lut. kirkkoon hänelle on annettu vuonna 2008.

Valmistuttuaan yliopistosta Daniel Nummela työskenteli vuoden Kansanlähetyksen rippikoulutyö- ja tapahtumavastaavana. Vuosina 2009–2020 hän on toiminut Kansanlähetyksen lähetystyöntekijänä. Ulkomaan työn kokemusta hänellä on kymmeneltä vuodelta Japanista.

Daniel Nummela kertoo iloitsevansa valintaprosessin aikana saamastaan laajasta tuesta.

– Uskon, että saamani tuki kertoo siitä, että minulla on hyvät lähtökohdat astua näihin tärkeisiin saappaisiin liikkeessämme. Koen, että tehtävä vastaa hyvin kutsumustani ja näen tehtävän kaikkine haasteineen innostavana. Toivon, että minut tullaan tulevaisuudessa tuntemaan selkeästä raamatullisesta teologiasta ja hyvistä yhteistyötaidoista.

Edeltäjä Tuovinen lähtee Mission Europeen

Kansanlähetyksen lähetysjohtajalla on kokonaisvastuu Kansanlähetysliikkeen työnäystä ja toiminnasta. Lähetysjohtaja vastaa liikkeen strategiasta ja hallinnosta sekä toiminnasta kotimaassa ja ulkomailla. Lähetysjohtajan vastuulla on liikkeen teologinen linja, talous sekä ulkomaiset suhteet. Hän toimii Kansanlähetyksen neljän osaston osastonjohtajien esimiehenä.

Nummelan edeltäjä Mika Tuovinen lopettaa työnsä Kansanlähetyksen lähetysjohtajana vuodenvaihteessa. Hän siirtyy kansainvälisen lähetysjärjestön Mission Europen toiminnanjohtajaksi.