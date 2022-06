Demokraatti: Orpo valmis muutoksiin Suomen asevientikiellossa Turkkiin

Kokoomuksen puheenjohtaja, eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Petteri Orpo olisi valmis muutoksiin Suomen asevientikiellossa Turkkiin. Orpo kertoi kannastaan Demokraatille torstaina eduskunnassa. Turkki jarruttaa Suomen ja Ruotsin etenemistä Nato-jäsenyyden hakemisessa, ja asevientikielto on noussut esille maiden välisissä neuvotteluissa. Orpo sanoo Demokraatille, että asevientikielto on hänen mielestään kysymys, jota pitää voida tarkastella. Hänen mukaansa Turkilla on aitoja turvallisuushuolia. Orpo...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja