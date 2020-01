Digi- ja väestötietovirasto aloitti vuodenvaihteessa – Miten alkumetrit ovat sujuneet?

Uusi Digi- ja väestötietovirasto aloitti toimintansa vuodenvaihteessa. Uusi virasto syntyi, kun Väestörekisterikeskus, maistraatit ja Itä-Suomen aluehallintovirastossa toiminut maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö yhdistyivät.

Miten uuden viraston alkumetrit ovat sujuneet, Digi- ja väestötietoviraston viestintä- ja markkinointijohtaja Liinu Lehto?

– Kiitos kysymästä, pääsääntöisesti on mennyt tosi hyvin ja suunnitelmien mukaan. Asiakaspalvelu toimii ja asiakkaat ovat löytäneet uudet puhelinnumerot. Yksi isoimmista muutoksistahan oli juuri asiakaspalvelun valtakunnallisuus eli se, että nyt voi alueellisen maistraatin sijaan asioida missä päin Suomea vaan. Lisäksi monet asiat voi hoitaa myös verkossa.

Onko mitään isompia ongelmia tullut tietoonne?

– Ei ole. Esimerkiksi verkkosivut on saatu toimimaan ja vanhat lakkautettu. Onhan tämä tietysti iso muutos ja virastossa on nykyisellään myös noin 850 ihmistä töissä. Kuuntelemme myös herkällä korvalla, jos jotakin palautetta tulee.

Jos verkosta nyt hakee esimerkiksi jotakin palveluanne hakusanalla, löytääkö asiakas oikeille sivuille?

– Kyllä pitäisi löytää.

Miten kauan mahtaa kestää, että ihmiset oppivat tuntemaan uuden viraston?

– Siinä meillä on vielä paljon työtä. Sen vuoksi meillä on käynnissä viestintä- ja markkinointikampanjoita. Meillä on esimerkiksi Ylellä tietoiskuja ja radiokampanjaa, kertoo viestintä- ja markkinointijohtaja Liinu Lehto.

Digi- ja väestötietovirasto vastaa väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä sekä tuottaa väestötietojärjestelmään pohjautuvia tietopalveluja.