Dingon ja Mamban keikkamyyjä hyppäsi Vekan markkinointipomoksi

Veli-Matti Alarto on huristellut lukemattomia kilometrejä keikkabussilla. Nyt hän hyödyntää kokemustaan tilausajoliikenteen kehittäjänä.

Kierretty on muutakin kuin tahkoa. Vanha sanonta sopii paremmin kuin hyvin Veli-Matti Alartoon , joka on tehnyt pitkän uran muusikkona ja ohjelmatoimiston johtajana, pyörittänyt laivayhtiötä Vanajan reitillä ja toiminut myyntipäällikkönä Sony Music Finlandilla. Pari kuukautta sitten hämeenlinnalaiset yllätti tieto, että Alarto on nimitetty Vekka Toursin markkinointijohtajaksi.

Kuinkas tässä nyt näin kävi?

– Olen ajanut elämässäni älyttömän määrä kilometrejä keikkabusseilla ja minulla on aika hyvä näkemys linja-autoliikenteestä viihdealan ihmisen näkökulmasta. Pari vuotta sitten perustin oman bussiyhtiön ja hommasin kolme linja-autoa. Vekka Tours osti liiketoimintani ja minä sain mielenkiintoisen työtehtävän kehittää tätä perinteikästä toimialaa, jossa asiat on hyvin pitkään tehty samalla tavalla. Haluan kokeilla uudenlaisia lähestymistapoja, joissa tärkeintä eivät ole autot, vaan ihmisten saamat kokemukset.

Muusikon urasi alkoi 1970-luvun alussa läpimurron tehneen Freemanin bändissä. Millaista aikaa se oli?

– Parikymppiselle pojalle oli elämys hypätä sen ajan rokkikuvioihin, jossa kaikki lavalle päässeet olivat tähtiä. Ei se mikään kaikkein terveellisin ympäristö ollut kasvavalle nuorelle, siinä todellisuudentaju pääsi hämärtymään. Freemanin suksee noihin aikoihin oli aivan järjetöntä luokkaa.

– Sen jälkeen kiersin muun muassa Markku Aron , Meiju Suvaksen ja Laura Voutilaisen kokoonpanoissa sekä pari vuotta Seitsemän seinähullua veljestä -yhtyeessä. Sitten on ollut omia yökerho- ja tanssibändejä, kuten Casablanca.

Vieläkö teet keikkaa kitaristina?

– Aika vähän, mutta yritän pitää soittokuntoa yllä. En edes yritä päästä siitä asiasta eroon, koska musiikki on ollut elämässäni kaiken perusta.

Vaikuttivatko omat kokemuksesi siihen, että perustit ohjelmatoimiston?

– Ilman muuta, sillä keikkamyynti oli 1980-luvulla vähän sitä sun tätä. Ajattelin, että sitä voisi ryhtyä tekemään artistilähtöisesti ja paljon kokonaisvaltaisemmin. Teimme muun muassa isoja asiakastilaisuuksia merkittäville suomalaisille yrityksille ja hoidimme koko paletin avaimet käteen -periaatteella.

Mistä lähti liikkeelle Vanajalla liikennöinyt Merry Lakelines -laivayhtiö?

– Tunsin yhden kaverin, joka oli ajanut laivaa Vanajalla ja 1980-luvun lopun nousukaudella sai helposti rahoitusta hyville ideoille. Laivojen rakentaminen sekä myyminen oli kannattavaa toimintaa ja rakennutimme loppujen lopuksi kolme laivaa. Sitten tulivat devalvaatiot, eikä se homma ollutkaan enää hyvää bisnestä.

– Vuonna 2000 oli sitten pakko keksiä jotakin, aloitimme terassiristeilyt ja hyppäsin itse ruoriin. Se oli rauhoittavaa ja rentouttavaa hommaa, josta tykkäsin kovasti.

Hämeenlinnan matkailunedistämistä on kritisoitu paljon. Mitä ajattelet siitä?

– En ole miettinyt asiaa kovinkaan paljon. Minun työni ei niinkään koske tänne tulevia asiakkaita, vaan kuljetuksia täältä jonnekin muualle. Toiminta suurempien kaupunkien lähellä on aina haastavaa, mutta onhan Hämeenlinna parhaimmillaan melkoinen turistirysä. Isot yleisötapahtumat ovat osoittaneet, että kyllä täältä valmiutta ja osaamista löytyy.

Olet elänyt täällä koko ikäsi. Millaisena näet nykypäivän Hämeenlinnan?

– Kyllä minä sitä ylpeydellä katselen. Asioita saadaan aikaan ja kulttuurin sekä urheilun puolella on valtavasti mahdollisuuksia. Onhan se esimerkiksi ihan huikea suoritus, että meillä on pikkukaupungissa jääkiekon suomenmestaruusjoukkue.

Mitä ajattelet ydinkeskustan pysäköintikeskustelusta?

– Ainakin Hämeenlinnassa on paremmat parkkipaikat linja-autoille kuin vaikkapa Tampereella. On hyvä, että keskustan elävöittäminen kiinnostaa ja puhetta riittää. Itse en usko kehittämiseen pelkästään kehittämisen takia. Ehjää ei tarvitse korjata.

Haikailetko jotain nuoruutesi Hämeenlinnasta?

– Ehkä jotain tunnelmia. Kaupunki tuntui silloin juuri sopivan kokoiselta. Oma-aloitteisuus oli arvossaan ja nuorille tarjottiin mahdollisuuksia sen sijaan, että olisi joka välissä paapottu ja opastettu. Uskon, että se on edelleenkin oikea tapa.

Juttu on julkaistu Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa 2.11.2019.