E-urheilu on vielä monelle harrastus ammatin sijaan – Hämeenlinnalaisjoukkue haluaa edetä urallaan

Hämeenlinnalainen BGH hakee menestystä e-urheilun uudessa SM-liigassa. Ero ammattilaisten ja puoliammattilaisten e-urheilijoiden välillä on vielä suuri.

E-urheilun puoliammattilaista porukkaa motivoi rahan sijaan halu voittaa. Oman kaupungin edustaminen on kunnia-asia pelaajille.

Bunker Gaming Hämeenlinnan, eli BGH:n joukkue on ollut kasassa vasta alle kuukauden.

Joukkue tavoittelee ensimmäistä kertaa järjestettävän e-urheilun SM-liigan mestaruutta. Liigassa pelataan Counter Strike: Global Offensive -ammuntapeliä, joka on yksi vanhimmista ja suosituimmista e-urheilulajeista.

Palkkaa joukkue ei pelaajilleen maksa. Jokainen joukkue saa SM-liigalta noin 200 euroa pelattuaan kaikki sarjan pelit.

– Ei tässä nyt päivätyötä olla lopettamassa, joukkueen pelinsisäinen johtaja Juuso Marttila toteaa.

Pelaajien mielestä on silti hienoa päästä pelaamaan SM-liigaa.

– E-urheilussa edetään pelaamalla pienempiä sarjoja ja turnauksia. Tässä sarjassa ei juuri rahaa saa, mutta ehkä seuraavassa, joukkueen pelaaja Jukka Ruokomaa kertoo.

– Kyllä me naureskeltiin, että nyt pelataan ammattilaisliigaa, vaikka onhan tämä enemmän vielä harrastesarja, BGH:n Markus Rauhala toteaa.

Liigapelien huumaa

Joukkueen tavoitteena on aluksi päästä yhdeksän joukkueen liigassa 4 parhaan joukkoon, jolloin he pääsisivät Skynett Langames -tapahtuman päälavalle pelaamaan ratkaisupelejä.

BGH:n pelaajat ovat aikaisemmin pelanneet yhdessä, mutta nyt he ovat ensimmäistä kertaa virallisessa joukkueessa.

– Sarja oli yhteydessä ja kysyi, löytyisikö meiltä Hämeenlinnalaista joukkuetta. Laitoin viestiä eteenpäin ja lopulta joukkue kasattiin muutamassa päivässä, kertoo valmentaja ja Bunkkerin työntekijä Miko Vaaranmaa.

”Yllättävän moni tuntematon ihminen on tullut sanomaan, että sinähän pelaat siinä Hämeenlinnan joukkueessa.”

Liigapeleihin joukkue keskittyy kurinalaisesti.

– Joka peliin päätetään taktiikalle runko. Pelataanko esimerkiksi aggressiivisesti vai passiivisesti, Marttila kertoo.

Pelaajat katsovat vanhat pelit uusintoina korjatakseen peliään.

– Jos näemme pelissämme ongelman, sitä harjoitellaan, Ruokomaa toteaa.

Hämeenlinnan oma joukkue

Hämeenlinnan edustaminen on luonut uuden elementin pelaamiseen.

– On se iso asia ja tuo pelaamiselle lisäpainoa. Tieto joukkueesta on lähtenyt liikkumaan nopeasti. On hienoa kun olemme Hämeenlinnan oma joukkue, Marttila avaa.

– Yllättävän moni tuntematon ihminen on tullut sanomaan, että sinähän pelaat siinä Hämeenlinnan joukkueessa, Ruokomaa kertoo.

Itseluottamusta joukkueelta löytyy. Ruokomaan mukaan he ovat Hämeenlinnan paras joukkue.

Pelaajien mukaan kilpailullisuus, voitonhalu ja rakkaus lajiin ovat tärkeitä motivaation lähteitä.