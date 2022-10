Eduskuntavaalien ehdokasasettelu käy Hämeessä kuumimmillaan

Huhtikuun eduskuntavaalien ehdokasasettelu on Hämeen vaalipiirissä ratkaisevassa vaiheessa. Suurin puolue SDP nimeää ensimmäiset ehdokkaansa lauantaina Lahdessa, ja keskustan Päijät-Hämeen piiri päätti ensimmäisen satsinsa keskiviikkoiltana Sysmässä.

Mukana on muun muassa keskustan ainoa hämäläinen kansanedustaja Hilkka Kemppi sekä entinen kansanedustaja ja ministeri Juha Rehula mutta ei ex-kansanedustaja Martti Taljaa. Piirillä jäi vielä yksi paikka täyttämättä.

– Kotijoukoilta on tuki takana ja lähes varauksetonta lupa. Juniorin lause/vastaus ”totta kai sä iskä lähdet, et häviä siinä mitään” on ollut merkittävä – kannustinkin, Rehula kirjoittaa Facebookissa.

Hän kertoo pitkässä päivityksessään kuluneesta vaalikaudesta, jolloin hän oli muun muassa työttömänä, Pukkilan kunnanjohtajana ja Farmasialiiton toiminnanjohtajan opintovapaan sijaisena.

Lisää ehdokkaita on odotettavissa 12. marraskuuta, jolloin pidetään keskustan Etelä-Hämeen piirin syyskokous.

Puolueiden on jätettävä ehdokashakemukset vaalipiirilautakunnille viimeistään 21. helmikuuta.

Ehdolle ovat asettumassa alueen kaikki 14 kansanedustajaa paitsi kokoomuksen Kalle Jokinen. Muut kaksi puolueen kansanedustajaa eli forssalainen ex-ministeri Sanni Grahn-Laasonen ja loppilainen Timo Heinonen lähtevät taas kisaan mukaan.

Päijät-Hämeessä kokoomus sai listalleen entisen kansanedustajan, asikkalalaisen Ilkka Viljasen. Hän yritti paluuta jo vuoden 2015 vaaleissa muttei päässyt läpi.

Kokoomuksesta kerrotaan, että listaa täydennetään syksyn aikana ainoan avoimena olevan paikan osalta. Tuoreen tiedon mukaan entinen ministeri Jari Koskinen ei lähde enää ehdolle. Puolueen tavoitteena on vähintään neljä kansanedustajaa Hämeessä, eli ainakin yhden edustajan lisäys.

SDP:stä Lahden sos.dem. työväenyhdistys päätyi elokuussa esittämään ehdokkaaksi kansanedustaja Mika Karia yhdessä Lahden kaupunginhallituksen puheenjohtajan Sirkku Hildénin kanssa.

Myös muut kolme SDP:n istuvaa kansanedustajaa asettuvat ehdolle: kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari sekä Kanta-Hämeen ex-ministerit Tarja Filatov ja Johannes Koskinen.

Demarikieltäytyjistä kiinnostavin on forssalainen Kaisa Lepola, joka oli aluevaaleissa Kanta-Hämeen ylivoimainen äänirohmu.

Perussuomalaisten istuvat kansanedustajat Lulu Ranne, Rami Lehto ja Jari Ronkainen ovat jälleen ehdolla. Puolueen Hämeen piirihallitus valitsi viimeiset eduskuntavaaliehdokkaansa jo elokuussa.

– Meillä ei ollut mitään syytä viivyttää sitä, eikä yhden tai kahden paikan auki pitämisestä ole perinteisesti kertynyt mitään lisäarvoa, perustelee piirin puheenjohtaja Antti Salminen.

Piirin tavoite on neljä kansanedustajaa eli yksi enemmän kuin nykyään.

– Jokainen ehdokas on yhtä tärkeä.

Hämeen vihreät taas nimeää lähes kaikki ehdokkaansa vähitellen syksyn aikana. Seuraavan kerran heitä nimetään 31. lokakuuta. Piiri on nimennyt vasta kolme ehdokasta. Heidän joukossaan on puolueen ainoa kansanedustaja Hämeestä, hämeenlinnalainen Mirka Soinikoski.

Puolueen viimeisin julkistettu ehdokas on Hollolan kuntavaalien äänikuningas, nuoriso-ohjaaja Teemu Laine. Hän on eduskuntavaalien ensikertalainen.

– Lastensuojelulain uudistus on jo alkanut ja jatkuu myös seuraavan hallituskauden aikana. Muun muassa sen kautta olisi tärkeää kehittää lasten, nuorten ja perheiden tukemista varhaisemman tunnistamisen kautta, sanoo Laine.

Vasemmistoliitto on nimennyt Hämeestä kymmenen ehdokasta, mukanaan ainoa kansanedustaja ja ex-ministeri Aino-Kaisa Pekonen Riihimäeltä.

– Neljä ehdokasta asetetaan myöhemmin syksyllä. Piirin näkökulmasta kaikki ehdokkaat ovat samalla viivalla, puolueen läntisen alueen toiminnanjohtaja Raisa Ranta sanoo.

Kristillisdemokraattienkin ainoa kansanedustaja , entinen ministeri Päivi Räsänen Riihimäeltä on taas ehdolla. Puolueella on plakkarissa seitsemän nimeä.