Kevyellä kynällä: Eeppisen koston voi tehdä vaikka televisiossa, katso video

Jos pari- tai ystävyyssuhde ei ole tähän mennessä ollut mitenkään koetuksella, voi kaksikosta muodostuvan yksikön yhteishenkeä testata muillakin tavoin kuin eristäytymällä omiin oloihinsa.

Maailman tällä hetkellä vallitseva tila on antanut tekosyyn hihitellä itsekseen kaikenlaisen roskaviihteen parissa.

Ennen pidin Temppareita eli Temppistä eli Thempteishön aislandia eli Temptation Islandia kertakäyttökulttuurin kruununjalokivenä.

Kruununjalokivenä, jossa toista (omaa paria) voi panna oikein halvalla sydämensä (jos sitä on) kyllyydestä ja antautua lihallisiin himoihin taudeista tinkimättä tuiki tuntemattomien ihmisten kanssa koko kansan valvovien silmien alla.

Pettäminen on jo niin arkipäiväistynyt ilmiö, että Temppareille vetää vertoja Paramount Network -kanavalla ilmestyvä Just Tattoo of Us.

Tässä ohjelmassa, jos missä, voi kaveriin jättää paljon näyttävämpiä jälkiä kuin pelkkiä sielun avohaavoja.

Ideana on, että kaksikko suunnittelee toinen toiselleen maailman hienoimman rumimman tatuoinnin, jonka kantaja saa nähdä vasta sitten, kun kuva on nakutettu iholle.

Pohjanoteeraus tuli nopeasti, kun neiti a sai herra b:n entiseen tyttöystävään viittaavan tatskan sisäreiteensä lähelle nivusia.

Herra b puolestaan sai keskelle rintakehäänsä ison kasvopotretin neiti a:sta. Lisäksi tatuoinnissa oli teksti, jossa kerrottiin, että herra b:lla on tyttöystävä.

Neiti a oli suunnitellut tatuoinnin sillä silmällä, että jos hän eroaa pettämistä harrastavasta herra b:stä, ei tämä tule saamaan tatuointinsa ansiosta enää yhtäkään naista petiinsä.

Neiti aalle yksi piste, herra beelle nolla. Kostonkierre jatkukoon.

Katso videolta, miten pari reagoi tatuointeihinsa Just Tattoo of Us -ohjelmassa.

Juttusarjassa toimittajat kirjoittavat ärsyttävistä, hämmästyttävistä, ilahduttavista tai muuten vain ajankohtaisista asioista.

Lisää sarjan juttuja löytyy täältä.