Eerikkilän urheilukeskuksessa otettiin käyttöön 1 400 aurinkopaneelin aurinkopuisto: "Säästää luontoa ja rahaa"

Eerikkilä Sport & Outdoor Resort on askeltanut kevään aikana kohti pienempää hiilijalanjälkeä, kun urheilu- ja ulkoilukeskuksen alueella on otettu käyttöön yli 1 400 aurinkopaneelin aurinkopuisto.

Aurinkopuiston toimitti salolainen Solar Finland, joka myös omistaa voimalan ja näin ollen vastaa sen huollosta. Eerikkilä vuokraa puiston maapohjaa Solar Finlandille ja ostaa yritykseltä aurinkovoimalan tuottaman sähkön.

Puisto tuottaa vuodessa noin 460 piikkikilowattia eli kolmanneksen koko Eerikkilän sähköntarpeesta. Yksi piikkikilowatti vastaa Etelä-Suomen auringonpaisteessa noin 800–1000 kilowattituntia vuodessa. Yhteensä Eerikkilän aurinkovoimalan tuottama sähkö vastaa karkeasti reilun parinkymmenen pientalon vuosittaista sähkönkulutusta.

– Toiveenamme on, että voisimme tulevaisuudessa kasvattaa aurinkovoimalaa, valmiudet sille on olemassa, Eerikkilän toimitusjohtaja Petri Jakonen kertoo.

Eerikkilässä alettiin suunnitella aurinkovoimaan panostamista kaksi vuotta sitten. Suunnitteluvaiheeseen Solar Finlandin kanssa päästiin melko nopeasti. Paneelien asentamista harkittiin esimerkiksi rakennusten katoille, mutta lopulta ne päädyttiin sijoittamaan maahan harjoitushallin viereen.

Eerikkilän tavoitteena on puolittaa hiilijalanjälkensä vuoteen 2030 mennessä, mikä näkyy myös muissa yrityksen päätöksissä jätteenkuljetuksesta lähtien.

– Luonto ja ulkoilu ovat tärkeitä syitä meille tuloon, ja siksi vastuullisuus ja luonnosta huolehtiminen ovat meille tärkeitä asioita. Luonto kiittää aurinkopuistosta, mutta sillä on meille myös iso taloudellinen merkitys, sillä säästämme merkittävästi vuosittaisissa energiakustannuksissamme, Jakonen toteaa.

Jotta energiamuoto olisi mahdollisimman ympäristöystävällinen, on hiilijalanjälki otettu huomioon myös paneelien valmistuksessa ja raaka-aineissa, Solar Finlandin hallituksen jäsen Anu Areva kertoo. Eerikkilän aurinkopuiston kotimaisuusaste on Arevan mukaan 90 prosenttia.

Jakonen näkee merkittävänä asiana aurinkovoimalan hankinnassa myös sen, että se on tilattu läheltä, salolaiselta yritykseltä, joka käyttää mahdollisimman paljon kotimaisia yhteistyökumppaneita.

– Eerikkilä on ollut paikallaan tässä 70 vuotta ja aiomme olla vielä seuraavatkin 70 vuotta, siksi pyrimme tekemään hankintamme ja antamaan tukemme paikallisille yrityksille, jotta elinvoima säilyy seudulla, Jakonen sanoo.

Eerikkilässä mietitään Jakosen mukaan hankinnoissa aina kokonaiskustannuksia: Hankintahinnaltaan halvin ei aina välttämättä ole kokonaisuudessaan edullisin, jos takuuajat ja laatu eivät ole kunnossa.

– Aurinkopaneelit ostetaan Suomessa usein vain hinnan perusteella. Paneelit ovat kuitenkin käytössä jopa 50 vuotta, jolloin laadulla ja kestävyydellä on todellakin väliä, Areva sanoo. FL

Eerikkilässä odotetaan avaamista

– On tämä jotenkin absurdia, Eerikkilä Sport & Outdoor Resortin toimitusjohtaja Petri Jakonen huokaa tyhjiä kenttiä katsellen.

– Tämän piti olla meidän kiireisimpiä kuukausia, mutta nyt täällä on hiljaista.

Eerikkilä sulki koronaviruksen vuoksi ovensa asiakkailta maaliskuun lopulla ja lomautti henkilöstönsä. Kesäkuun alussa Eerikkilä avautuu jälleen asiakkaille.

– Odotamme nyt vain, että aluehallintovirastoilta ja muilta tulisi ohjeistuksia, että miten voimme toteuttaa esimerkiksi majoitus- ja ravintolapalveluita.

Kesäkuulle Eerikkilään on yhä varattu tapahtumia, kuten Teemu Pukin edustaman jalkapalloseuran Norwichin järjestämä juniorijalkapalloleiri juhannuksen jälkeen.

Tulevaisuuden suunnitteleminen on kuitenkin vaikeaa, kun koronaviruksen mahdollinen toinen aalto saattaa sekoittaa jälleen kaiken tulevaisuudessa.

– On ennustettu, että koronavirus tulee vaikuttamaan kuluttajien käyttäytymiseen seuraavan kahden vuoden ajan. Tilanne on valitettava, ja siihen on vain pakko yrittää mukautua, Jakonen sanoo.