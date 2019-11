Ehdotuksia Elävän perinnön luetteloon? – Kanta-Hämeestä mukana vasta lasinpuhallus ja posetiivin soitto

Museovirasto on avannut haun Elävän perinnön kansalliseen luetteloon.

Elävää perintöä kartoitetaan ja haetaan nyt toista kertaa. Ensimmäisellä kerralla vuonna 2017 opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi luetteloon 52 kohdetta. Kansallisesta luettelosta on mahdollista tehdä ehdotuksia Unescon kansainvälisiin aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin.

Kanta-Hämeestä Elävän perinnön kansallisessa luettelossa on nyt edustettuina kaksi kohdetta eli lasin puhaltaminen ja posetiivin soittaminen. Wikiluettelossa puolestaan on lisäksi kaksi kohdetta: jouluvalko ja vaivaisukkoperinne.

Näkyvyyttä perinteille ja kohti suojelua

Kansallista luetteloa kootaan ja luetteloidaan osana Unescon yleissopimusta aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta.

Kansallisen luettelon taustalla on Elävän perinnön wikiluettelo, johon on jatkuva haku. Wikiluettelossa on mukana jo 150 artikkelia yli 220 toimijataholta viidellä eri kielellä. Artikkelit ovat osoittaneet, että monimuotoisten elävien perinteiden kirjon parissa Suomessa toimii valtavasti ihmisiä. Wikiluetteloon on tullut ilmoituksia kaikkialta Suomesta eri aihealueilta.

Valinta Elävän perinnön kansalliseen luetteloon on tunnustus perinteiden parissa toimiville yhteisöille. Luettelo tuo vahvempaa näkyvyyttä perinteille ja vie syvemmälle elävän perinnön suojelun prosessia. Samalla se on askeleen lähempänä kansainvälisen tason tunnustusta.

Hakemus limisaumaveneperinteestä

Luettelossa ovat edustettuna seuraavat aihealueet: juhlat ja tavat, esittävät taiteet, musiikki ja tanssi, suullinen perinne, käsityötaidot, ruokaperinteet, pelit ja leikit sekä luonto ja maailmankaikkeus. Kansalliseen luetteloon voidaan ottaa mukaan ehdotuksia elävästä perinnöstä näillä aihealueilla, niitä yhdistäen tai niiden ulkopuolelta.

Kansallisen luettelon kohteista päättää opetus- ja kulttuuriministeriö Museoviraston ja aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän esityksestä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä Suomen ensimmäiset esitykset Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin koskevat saunomisperinnettä Suomessa ja toisena kohteena kaustislaista viulunsoittoa.

Lisäksi Suomi on mukana pohjoismaista limisaumaveneperinnettä koskevassa hakemuksessa.