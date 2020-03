Analyysi: Pandemiaelokuvat eivät tarjoa pakoa arjesta, mutta voiko niistä oppia jotain?

”Ihmiskunnan suurin uhka on virus.”

Näillä lääketieteen Nobelilla palkitun Joshua Lederbergin saatesanoilla alkaa Wolfgang Petersenin ohjaama elokuva Tuntematon uhka (Outbreak, 1995).

Heti seuraavassa kuvassa leiri ebolan kaltaiseen tautiin sairastuneita ihmisiä iloitsee, kun sotilaslentokoneesta pudotetaan heille lääkintätarvikkeita. Varsin pian lähetys paljastuu ydinpommiksi.

Pommeilla ei kuitenkaan pysäytetä kulkutauteja. Elokuvissa kulkutaudit ovat pommeja.

Populaarikulttuurissa tarinat yleensä alkavat siitä, kun maailma on jo tuhottu tai lopunajan kriisi on muuten täyttä häkää käynnissä.

Nyt kun maailma on kohdannut koronaviruskriisin, eivät pandemiaelokuvat varsinaisesti auta katsojaa pakenemaan arjesta. Silti niitä katsotaan.

Ne pakottavat katsojan pohtimaan, miksi hahmot toimivat elokuvissa niin kuin toimivat ja mitä minä tekisin vastaavassa tilanteessa. Olisiko minussa aineksia selviytyjäksi ja mitä se vaatisi?

Virus ja hulluus tarttuvat

George A. Romero tarttui aiheeseen paitsi Elävien kuolleiden yöllä (1968) käynnistämässä zombisaagassaan myös elokuvassa The Crazies (1973), jossa hulluus tarttuu viruksen takia eristetyssä pikkukaupungissa.

Nyt ensimmäistä kertaa Suomen historiassa karanteenissa on kokonainen maakunta.

Huippusuosittu tv-sarja The Walking Dead on paljon velkaa edellä mainituille. Samoin Robert Kirkmanin sarjakuva, jonka pohjalta tv-sarjaa on tehty aika vapaasti juonta muuttaen.

Danny Boylen 28 päivää myöhemmin (2002) -elokuvassa sairastuneet ovat zombeja huomattavasti vikkelämpiä pirulaisia, kun apinasta ihmiseen tarttunut raivotauti leviää Lontoosta manner-Eurooppaan neljässä viikossa. Ärhäkkä tauti tekee ihmisestä pedon vain sekunneissa tartunnasta.

Tätä tarinaa muistuttaa myös vastikään suomeksi käännetty Eduard Verkinin teos Sahalinin saari (Like, 2020), jota on tituleerattu parhaaksi venäläiseksi romaaniksi 10 vuoteen.

Capcom-peliyhtiön Resident Evil -sarjan ties kuinka monennessa osassa aivoihin pesiytyvä sieni tekee ihmisistä raivohulluja psykopaatteja.

Marc Forsterin World War Z (2013) -rymistelyssä yritetään toiminnan ohessa etsiä potilas nollaa eli epidemian käynnistänyttä taudinkantajaa.

Max Brooksin samannimisessä kirjassa (suomeksi Sukupolvi Z, Johnny Kniga, 2011) maailman turvallisimpia paikkoja on syrjässä oleva kylmä Suomi.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Tautia yritetään selättää toisella taudilla

Kun parannuskeinon löytäminen on Forsterin Z-elokuvasovituksessa toivotonta, yrittävät ihmiset suojautua tuhoisalta virukselta altistamalla itsensä muille kulkutaudeille.

”Virus on huomattavasti täsmällisempi lääke kuin laajakirjoinen antibiootti”, sanoo tietokirjailija Tuomas Aivelo teoksessaan Loputtomat loiset (Like, 2018).

Virukset käyvät yleensä vain tiettyjen lajien kimppuun. Jopa virusten kiusana on viruksia, jotka yrittävät hyötyä isäntäsolustaan.

Ihmislihalla mässäilevät elävät kuolleet tai rabiesihmiset eivät tee elokuvista yhtä pelottavia kuin niiden taustalla kytevä ajatus mistä tahansa tartuntataudista, joka leviää kulovalkean tavoin eliöstä toiseen, jos siihen ei puututa ajoissa.

”Yksi ihminen voi elättää miljoonia tai miljardeja bakteereita tai viruksia”, Aivelo toteaa.

Kulkutauti, tarinankertojan muusa

Loisiminen on elämän historian näkökulmasta pomminvarma strategia. Tauti ei saa olla selviytyäkseen liian ärhäkkä. Jos isäntäeliö joutuu multiin alta aikayksikön, tyssää nopeasti myös kulkutaudin matka.

Näin tapahtui 1300-luvulla, kun ruttobakteeri tappoi paitsi puolet kiinalaisista ja kolmanneksen eurooppalaisista, myös tautia kantaneet kirput ja rotat.

Kulkutauti on aina tarinankertojan muusa. Vitsauksista on kerrottu jo Raamatussa.

Kenties tunnetuin pandemiakirja on kuitenkin Giovanni Boccaccion 1350-luvulla ruttoaikana kirjoittama novellikokoelma Decamerone, jota pidetään myös tärkeänä dokumenttina.

Todennäköisesti koronastakin pusketaan jo lähitulevaisuudessa dokumentteja ja fiktiivisiä teoksia.

Stephen Kingin fiktiivisessä Tukikohdassa (Book studio, 1990) taudista selviytyneet ihmiset jakaantuvat kahteen eri leiriin taistelemaan uudesta maailmanjärjestyksestä.

Mitä ihmiset etsivät pandemiaelokuvista tai -tarinoista? Tehdäänkö niitä pelkän viihteen vuoksi vai muistutuksena siitä, että vaikka tänään on kaikki hyvin, huomenna ehkä ei?

Onko niistä selviytymisen käsikirjoiksi?

Ainakin Max Brooksin mielestä on, jos lukija sattuu ottamaan tosissaan kirjailijan perusteellisen mutta humoristisen Zombi: Taistelijan opas -kirjan (Johnny Kniga, 2010). Kyseessä on kuulemma teos, joka kuuluu jokaisen suomalaisen kirjahyllyyn Tuntemattoman sotilaan ja Raamatun väliin.

Loinen on kuluttaja

Tänä keväänä eniten keskustelua on aiheuttanut Steven Soderberghin elokuva Tartunta (2011), jonka tarina voisi kertoa käynnissä olevasta koronapandemiasta.

Alkuvuodesta Netflixissä julkaisiin myös dokumenttisarja Pandemia, jossa seurataan lääkäreiden ja tutkijoiden toimenpiteitä seuraavan pandemian estämiseksi. Sitten tuli covid-19.

Loiset, kuten virukset, ovat kuluttajia. Ne käyttävät hyödykseen muiden lajien tarjoamia ravinteita. Aivan kuten ihmiset tekevät.

Ehkä ihmisen kannalta pelottavinta onkin se, miten selviytyä muiden ihmisten joukossa kulkutautikriisin aikaan.

”Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta”, kirjoitti Alexandre Dumas. Katastrofin aikana muskettisoturien mantra unohtuu hyvin nopeasti.

Meillä kun on tapana tuijottaa vain omaan napaamme. Se johtuu selviytymisvietistämme ja puhtaasta itsekkyydestä.

Mielellämme pesemme kätemme kaikesta tympeästä tai sellaisista asioista, joista emme itse välittömästi hyödy.

Tänään hyödymme kuitenkin käsienpesusta ja turvavälistä.

”Tappakaa harmia aiheuttavat pieneliöt, fuck the small animals!”, sanoi Riku Rantala 2000-luvulla Madventures-sarjassa pyyhkiessään käsiinsä desinfiointihuuhdetta Tiibetin ohuessa ilmanalassa.

Twitterissä kirjailija Max Brooks julkaisi koronaan liittyvän videopätkän, jossa hän kertaa yksinkertaisia ohjeita käsienpesusta omilla aivoilla ajattelemiseen: Emme voi ajatella, saattaisimmeko saada tartunnan. Meidän pitää miettiä, keitä saatamme tartuttaa.