Eläkeliiton suunnistuskisat tulevat Janakkalaan – Tarinmaan maastot tarjoavat kilpailijoille sopivasti haastetta

Eläkeliiton valtakunnalliset suunnistusmestaruuskisat pidetään heinä-elokuussa Tarinmaan maisemissa.

– Kilpailu on kiertänyt pitkin Suomea, mutta Janakkalassa ja lähialueilla kisaa ei ole viime vuosina pidetty, kertoo ratamestari Esko Salminen .

Tapahtumaan odotetaan noin 150–200 henkilökohtaista kilpailijaa sekä pariakymmentä viestijoukkuetta.

Tarinmaan maastot tarjoavat kilpailijoille sopivasti haastetta.

– Maasto on aika monipuolista ja polkurikasta, joten huolellisuutta se vaatii. Suunnistuksellisesti kisan vaatimustaso on normaali.

Sarjoja on miehille ja naisille 55 vuodesta ylöspäin.

– Tasoerot on huomioitu siten, ettei radoista tehdä liian vaikeita. Kun on hyvä kunto ja tekee vähän virheitä, on aika lähellä voittoa, SM-tason ratamestari vinkkaa.

Kilpailupuolesta vastaa Turengin Sarastuksen Suunnistajat, oheistoiminnoista Eläkeliiton Janakkalan yhdistys ry.

– Meillä on mukana kokenutta porukkaa, joten olen luottavainen järjestelyiden suhteen, sanoo kilpailunjohtaja Paavo Arvola .

Myös Janakkalan kunta ja seurakunta ovat ojentaneet auttavan kätensä.

– Se on iso asia meille, että olemme saaneet yhteistyön heidän kanssaan toimimaan. Siitä olemme kiitollisia. HÄSA

Ilmoittautumiset 24.7. kello 24 mennessä sähköpostitse: turengin.sarastus@gmail.com