Elenia Lämmöstä tuli Loimua, kun yhtiö vaihtoi nimensä

Elenia Lämpö on muuttanut nimensä Loimuaksi. Nimenmuutoksen taustalla on viime kesän yrityskauppa, jossa Elenia myi kaukolämpö- ja maakaasuyhtiönsä pääomasijoittajille. Loimuan kotipaikka ja päätoimipaikka on Hämeenlinna. Sen toiminta-alueina ovat Kanta-Häme, Keski-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa ja Heinola. Yritys työllistää 90 henkilöä. – Olemme palveleva lähikumppani myös jatkossa ja entistä selkeämmin paikallinen toimija, sanoo Loimuan toimitusjohtaja Matti Tynjälä yhtiön tiedotteessa….