Ely-keskukselta tähän mennessä 574 korona-avustusta Kanta-Hämeeseen, yhteissumma noin 3,3 miljoonaa euroa

Rahoituspäätöksiä on myönnetty Hämeessä eniten ravitsemistoimintaan ja vähittäiskauppaan.

Hämeessä ely-keskusten koronarahoitusta oli hakenut maanantaihin 27.4. mennessä yhteensä 1 216 yritystä, joista Kanta-Hämeeseen haettiin 574. Koko Hämeessä haettu euromäärä on ollut yhteensä noin 37,3 miljoonaa euroa.

Kanta-Hämeen hakemuksista tilanneanalyyseihin on haettu 290 kappaletta ja rahassa noin 6 miljoonaa euroa, ja kehittämispalveluihin 284 hakemusta, yhteensä noin 13,7 miljoonaa euroa.

Myöntäviä päätöksiä on Hämeessä tehty tähän mennessä hieman alle 3,3 miljoonalla eurolla.

Toimialoittain hankkeita on myönnetty eniten ravitsemistoimintaan (42), vähittäiskauppaan (32), maaliikenteen ja putkijohtokuljetuksen toimialalle (23), ohjelmistojen, konsultoinnin ja siihen liittyvän toiminnan toimialalle (11) sekä muihin henkilökohtaisiin palveluihin (11).

Euromääräisesti suurimmat toimialat ovat ravitsemistoiminta (428 920 euroa), vähittäiskauppa (413 300 euroa), ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta (325 010 euroa), maaliikenne ja putkijohtokuljetus (156 400 euroa) ja metallituotteiden valmistus (154 800 euroa).

Rahoitusta on myönnetty kaikkiaan yli 50:lle eri toimialalle.

– Hämeessä keskimääräinen myönnetty tuki on 13 400 euroa. Tilanneanalyysiä on myönnetty lukumääräisesti enemmän kuin kehittämistoimenpiteisiin, mutta niiden keskimääräinen koko on selvästi pienempi, 6 300 euroa, kertoo johtaja Jarmo Paukku Hämeen ely-keskuksesta.

Valtakunnallisesti ely-keskuksissa oli tehty maanantaihin 27.4. mennessä koronarahoituksen yritystukipäätöksiä yhteensä yli 6 000 kappaletta.