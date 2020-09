Elyn koronarahoitusta haki yli 900 yritystä Kanta-Hämeessä - viimeistenkin hakemusten käsittely on jo loppusuoralla

Kanta- ja Päijät-Hämeen yrityksille on jaettu jo 19 miljoonaa euroa. Viimeisetkin hakemukset käsitellään syyskuun aikana.

Viimeistenkin ely-keskuksille keväällä jätettyjen korona-ajan poikkeusrahoitushakemusten käsittely on valmistumassa ja maksatukset ovat jo alkaneet.

Jo maksetuilla koronatuilla on Hämeen ely-keskuksen mukaan ollut myönteinen vaikutus yritysten selviämiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen koronaepidemian aiheuttamana poikkeusaikana.

Touko-kesäkuun vaihteessa tehdyn valtakunnallisen kyselyn mukaan koronarahoituksen avulla yrityksissä oli pystytty välttämään henkilöstön lomautuksia ja irtisanomisia sekä vältytty yritystoiminnan lopettamiselta.

Hämeen ely-keskuksen alueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä tukea haki 1951 yritystä, joista tämän viikon keskiviikkoon mennessä 1285 oli saanut myönteisen päätöksen.

Hämeen ely-keskuksen tavoitteena on saada kaikki hakemukset käsiteltyä syyskuun aikana.

Tähän mennessä hyväksyttyjen hakemusten osuus on ollut 73 prosenttia hakemusten lukumäärästä.

Kanta-Hämeessä tukea haki 912 yritystä.

Suurin kohderyhmä maakunnassa on ollut kaupan ala, jolle on tähän mennessä myönnetty 2,03 miljoonaa euroa tukea. Teollisuuden osuus tuesta on 1,29 miljoonaa euroa.

Päijät-Hämeessä teollisuus nousi hieman kaupan alaa isommaksi tuen saajaksi.

Kanta- ja Päijät-Hämeeseen tukea on myönnetty tähän mennessä yhteensä 19 miljoonaa euroa.

Majoitus- ja ravitsemustoimialan yritykset ovat voineet saada yrityksen kehittämisavustusta ja ravintolat ovat voineet hakea myös hyvitystä niiden toiminnan rajoittamisesta.

Maaseutuyritysten koronatukea voi hakea vuoden loppuun saakka.

Hämeen ely-keskus on myöntänyt maaseudun yritysten ja alkutuotannon väliaikaisia tukia kevään ja kesän aikana yhteensä noin 200 000 euroa ja rahoitusta on yhä jäljellä.

Myös ely-keskuksen normaalit yrityspalvelut ja rahoitukset ovat haettavissa edelleen.