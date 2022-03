Ennätysmäärä naisia haki armeijaan Hämeessä

Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen haettiin Hämeen alueella ennätyksellisen paljon. Puolustusvoimien Hämeen aluetoimistoon tuli kaikkiaan 144 hakemusta, kun viime vuonna vastaava luku oli 113. Aiempina vuosina hakijoita on ollut sadan molemmin puolin. Haku loppui maaliskuun alussa. – Olen tyytyväinen, että nuoret naiset ovat aktivoituneet puolustustahdossaan. Viime vuosina naisten asepalvelus on näkynyt mediassa, kuten Naissotilaat-sarjassa, ja sekin on...

