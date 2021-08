Ensi viikolla Kanta-Hämeessä voi luovuttaa verta – Lue, mille päivälle voit varata ajan Riihimäellä ja Hämeenlinnassa

Tulevalla viikolla verenluovutuksia järjestetään Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. Hämeenlinnassa verta voi luovuttaa Hämeen Suojassa osoitteessa Palokunnankatu 12. Verenluovutus on avoinna perjantaina 13. elokuuta kello 12–17. Riihimäellä puolestaan verenluovutus on avoinna maanantaina 9. elokuuta kello 13–18 Hyrian Käräjäkadun toimipisteen ensimmäisessä kerroksessa. Verenluovutuksiin tulee varata aika veripalvelu.fi sivustolta. Suomen punaisen ristin veripalvelun tiedotteen mukaan kesällä on ajoittain ollut…