Ensimmäinen suuri teollisuusyritys pysäyttää tuotantonsa – Nokian Renkaat lomauttaa 1 630

SAK:n luottamusmiehet kertovat, että 53 prosentilla työpaikoista on käynnistetty yt-menettely.

Nokian Renkaat lomauttaa 1 630 Suomen työntekijäänsä. Henkilöautojen ja raskaiden ajoneuvojen renkaiden valmistus keskeytetään kahdeksi viikoksi 6. huhtikuuta.

Renkaiden valmistaja on Suomen ensimmäinen teollisuusyritys, joka ilmoittaa yli tuhannen työntekijän lomautuksesta tai irtisanomisesta koronakriisin aikana. Muut suuret teollisuusyritykset eivät ole toistaiseksi ilmoittaneet suurista tuotannon keskeytyksistä.

Nokian Renkaat sulkee myös Yhdysvaltain ja Venäjän tehtaansa. Toimituksia asiakkailleen se ilmoittaa jatkavansa varastoista.

Perjantaina julkisuuteen tulvi ilmoituksia Nokian Renkaita pienemmistä lomautuksista. Palvelualojen työnantajia edustaja Palta ilmoitti, että noin 120 000 palvelualojen työntekijää uhkaa lomautus tai irtisanominen.

73 prosentilla vaikeuksia

Suomen Yrittäjät ja SAK julkaisivat perjantaina omien kyselyjensä tuloksia tilanteesta. Yrittäjien tilaaman tutkimuksen mukaan koronaepidemia aiheuttaa 73 prosentille pieniä ja keskisuuria (pk) yrityksiä on vaikeuksia. Ainoastaan 35 prosenttia yrityksistä ilmoittaa, että korona ei ole toistaiseksi vähentänyt niiden myyntiä.

Pk-yrityksistä 47 prosenttia ilmoittaa, että niiden myynti on vähentynyt yli 10 prosenttia. 19 prosenttia on menettänyt yli puolet myynnistään.

Lähes neljänneksellä yrityksiä on jo maksuvaikeuksia. Työntekijät eivät pääse töihin 13 prosenttiin yrityksistä.

Suomen Yrittäjien mukaan epidemiasta kärsivät eniten kaupan yritykset. Vähiten kärsii rakentaminen, mutta suurimmalla osalla myös rakentamisen yrityksiä on vaikeuksia.

Suurimmalla osalla yt-neuvottelut

SAK:n luottamusmiehistä 53 prosenttia kertoo, että työpaikalla on käynnistetty yt-menettely lomautuksista tai on sovittu sen käynnistämisestä. 21 prosenttia kertoo, että henkilöstöä on jo lomautettu.

– Yksityinen palveluala kärsii eniten koronaepidemian aiheuttamasta talouskriisistä, mutta tilanne näyttää heikkenevän nopeasti myös muilla aloilla, sanoo SAK:n työsuhdeasiantuntija Ismo Kokko järjestön tiedotteessa. HÄSA