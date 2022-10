Epäoikeudenmukaista, parahtavat Hykin oppilaiden vanhemmat – Hämeenlinnan kaupunki teki säästösyistä tiukan ratkaisun bussikuljetuksista väistötiloihin Myllymäkeen

Seitsemäsluokkalaisen Hämeenlinnan Yhteiskoulun (Hyk) oppilaan äiti Kirsi Laitio on tuohtunut kaupungin päätöksestä maksaa bussikyyti Waltti-matkakortilla vain noin kolmasosalle yläasteikäisistä, kun he ensi vuoden alusta joutuvat siirtymään väistötiloihin Myllymäen kampukselle.

– On epäreilua, että osa perheistä, kuten me, joutuu ostamaan Waltti-kortin omakustanteisesti ja maksamaan väistötiloihin menemisestä. Koska kyse on asiasta, johon lapset ja vanhemmat ovat syyttömiä, kaupunki on velvollinen järjestämään kuljetuksen, varsinkin kun kyse on oppivelvollisuusikäisistä oppilaista, Laitio näkee.

Parakeista pakoon uuden koulurakennuksen rakennustöitä

Yläkoululaiset ovat opiskelleet Hykin pihalla olleissa parakeissa jo vuosia, koska vanha koulurakennus oli huonokuntoinen ja purettiin tänä keväänä.

Oppilaat joutuvat väistötiloihin Myllymäen kampukselle vuoden 2023 alusta vuoden 2024 loppuun uuden koulurakennuksen rakennustöiden ajaksi. Sen pitäisi olla valmis ja koulukäytössä tammikuussa 2025.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Kaupunki maksaa Waltti-matkakortin niille Hykin 7.–­9.-luokkalaisille, joille koulumatkaa väistötiloihin tulee viisi kilometriä tai enemmän.

Kirsi Laition pojalle koulumatkaa Myllymäkeen kertyy 4,5 kilometriä. He asuvat reilun kilometrin päässä Hykistä.

Waltti-korttiin oikeutettuja oppilaita on 141 kaikkiaan nykyisistä 379 Hykin yläasteikäisestä oppilaasta.

– Noudatamme jo olemassa olevaa sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätöstä yleisistä koulukuljetuskriteereistä, jotka ovat yhdenvertaiset ja kaikille samat koko kaupungin alueella, Mika Mäkelä perustelee kaupungin päätöstä.

Tilausajokuljetukset kaikille olisivat olleet kallis vaihtoehto

Kaupungin opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä myöntää, että bussikyytipäätös on tehty säästösyistä kahden vaihtoehdon välillä.

Kaupungin selvityksen mukaan Waltti-matkakortti niille oppilaille, jotka siihen ovat oikeutettuja, tulee kaupungille halvemmaksi kuin tilausajokuljetus kaikille oppilaille Hykin pihasta Myllymäen kampuksen pihaan ja takaisin.

– Talouden näkökulmasta joukkoliikenteeseen tukeutuminen on huomattavasti edullisempi vaihtoehto kuin tilausajo. Kaupungilla on meneillään talouden tasapainottamisohjelma, ja meidän pitää päästä kaupunginhallituksen meille asettamaan raamiin, Mäkelä toteaa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Kirsi Laitio oli laskenut, että Waltti-kortista aiheutuu heidän perheessään kahden lukuvuoden aikana näillä hinnoilla enimmillään 730 euron lisäkustannus.

– Aika iso summa tulisi maksettavaksi. Joissain perheissä saattaa olla kaksikin yläasteikäistä lasta, joille matkakortti on kustannettava, hän muistuttaa.

– Ymmärrän, että tämä harmittaa varsinkin tässä maailmantilanteessa, ja varmasti tulee osalla tiukkaa, mutta yritämme tehdä parhaamme, että järjestelyt olisivat koulunkäynnin osalta hyvät. Nyt oppilaat ovat olleet parakeissa, ja Myllymäessä oppimisympäristö paranee, Mika Mäkelä vastaa.

Kaupungille tulossa 200 000 euron vuotuiset lisäkustannukset

Waltti-matkakorttien maksaminen tuo kaupungille noin 100 000 euron kustannukset yhtä lukuvuotta kohti.

Toinen vuotuinen 100 000 euron lisäkustannus kaupungille tulee kahden uuden linja-autonvuoron lisäämisestä aamuliikenteeseen.

Vuoroja on lisättävä, koska Myllymäen kampukselle liikkuvat oppilaat ruuhkauttaisivat jo entuudestaan ruuhkaisia aamubusseja. Työmatkalaisten lisäksi niitä käyttää moni Ammattiopisto Tavastian sekä Hämeenlinnan Lyseon lukion opiskelija.

Lisäksi kaupunki ennaltaehkäisee bussiruuhkia porrastamalla koulunalkamisaikoja niin, että hykkiläisten koulu Myllymäen kampuksella alkaisi vasta kello yhdeksän, jolloin myös uudet linja-autovuorot ajaisivat ennen sitä.

Vanhempia huolettaa väistötilojen kunto

Kirsi Laitio kertoo, että tämän viikon tiistaina vanhemmille järjestetyssä infotilaisuudessa yhdeksi huolenaiheeksi nousi Myllymäen kampuksen väistötilojen sisäilman kunto.

– Siellä oli ilmavuotoa tiloihin, mutta tiiveyskorjaukset tehtiin Kaurialan koulun muuttaessa sinne. Viimeisen kahden vuoden aikana ei ole tullut viestejä, että olisi mitään murheita, opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä kertoo.