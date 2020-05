Eri linjat kesätöissä: Hattula palkkaa mahdollisimman monta nuorta, Janakkala perui kaikkien työsopimukset

Hattulan kunta ei anna koronatilanteen heikentämän yleisen taloustilanteen vaikuttaa nuorten työllistymiseen ensi kesänä.

Kunnassa on päätetty, että kunnan mahdolliset yt-neuvottelut eivät vaikuta nuorten palkkaamiseen ja myös yrittäjille tarkoitetun kesätyötuen määrää on nostettu.

Hattulan liikunta- ja vapaa-aikatoimen päällikön Jari Salmelan mukaan koronarajoitusten poissulkemien työpaikkojen tilalle on keksitty uusia tehtäviä. Nuoria palkataan kunnalle mm. kesätoimittajiksi, Ahorannan keväthuoltoon sekä Kuusitien puiston lapsiparkkiin.

Myös yrittäjille jaettavan kesätyötuen hakuaikaa on pidennetty ja tuen määrää on nostettu niin, että yksi yritys voi palkata kahden sijaan jopa neljä nuorta. Tavoitteena on saada työllistettyä yhtä monta nuorta kuin viime kesänäkin.

Janakkala ilmoitti aiemmin toukokuussa, että se peruu nuorille suunnatut kesätyöt. Päätöstä perusteltiin koronatilanteella, kunnassa käynnistyneillä yt-neuvotteluilla sekä kunnan eri toimialojen toiminnan muutoksilla.

Kunnan mukaan kesätyöntekijöiden palkkaamista ei katsottaisi hyvällä tilanteessa, jossa kunnan vakituisella henkilökunnalla on lomautusmahdollisuus.