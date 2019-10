Erikoiskangasta Sri Lankaan, armeijan vaatteita Kazakstaniin – Forssalainen Foxa oy nappasi vientipalkinnon

Forssalainen työ- armeija ja ulkoiluvaatekankaisiin keskittyvä Foxa oy on kasvanut pikkuhiljaa koko historiansa ajan, eikä taittumista ole näköpiirissä. Vuonna 2018 yrityksen liikevaihto nousi ensimmäistä kertaa yli 5 miljoonan euron. Työntekijöitä on nyt 11.

– Olemme toimineet 11 vuotta, joten olemme keskimäärin joka vuosi rekrytoineet yhden uuden työntekijä, yrityksen toimitusjohtaja Jukka Sipilä sanoo.

Foxan tuotteista valtaosa, yli 80 prosenttia, päätyy ulkomaille. Suomen rajojen ulkopuolelle päätyvien tuotteiden osuus on yhä kasvussa. Yhteensä yritys myy noin miljoona metriä kangasta vuodessa.

Jatkuva viennin kasvattaminen toi Foxa oy:lle myös Hämeen Yrittäjien jakaman maakunnallisen vientipalkinnon, joka jaettiin torstaina Hämeenlinnan Verkatehtaalla Kasvu – Future 2019 -tilaisuudessa.

Tuotteita eksoottisiinkin maihin

Foxa edustaa tekstiilituotannossa uutta mallia, jossa ydinosaaminen, kuten tuotekehitys ja testaus, säilytetään Suomessa, mutta kankaiden valmistus tehdään toisaalla.

Sipilä ja yrityksen kehityspäällikkö Johanna Rämö kertovat, että Foxalla on asiakkaita yli 20 maassa ja kontakteja yhteensä yli 30 eri maahan. Yhteistyötä tehdään johtavien eurooppalaisten ja aasialaisten työ- ja ulkovaatekangasvalmistajien kanssa.

– Meidän tuotteitamme menee aika eksoottisiinkin maihin, kuten oranssia erikoiskangasta Sri Lankaan ja vaatteita armeijan käyttöön Kazakstaniin, Sipilä sanoo.

Suomessa tärkein yhteistyökumppani on Puolustusvoimat.

Sipilä rakensi kansainvälisiä verkostojaan jo aikanaan Finlaysonilla työskennellessään. Nyt ilman verkkoja ei alalla pärjäisikään. Foxan partnereina on lähes kolmekymmentä kangas- ja neulostehdasta. Kumppanuus usean eri tehtaan kanssa antaa mahdollisuuden valita kullekin tuotteelle sopivin valmistaja.

– Roolimme on etsiä asiakkaille se tuote, jonka he tarvitsevat. Tuote voi löytyä suoraan varastostammekin, mutta jos ei, lähdemme etsimään sitä verkostomme kautta. Tarpeen mukaan me myös kehitämme laboratoriossamme uutta, Rämö sanoo.

Osaaminen katoamassa

Kasvun tiellä on myös haasteita. Sipilä ja Rämö kertovat, että tekstiilien valmistus ja tietämys ovat katoamassa tai jo kadonneet Suomesta. Sipilä on huolissaan alan tulevaisuudesta, sillä asiantuntemus tekstiilialasta käy vähiin. Tekstiili-insinöörejä ei enää kouluteta.

Sipilän mukaan tekstiilialan tulevaisuus on teknisissä kankaissa ja älytekstiileissä. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että tekstiilitkin ovat yhä enemmän hi-techiä, jolloin työntekijöiden osaamisenkin täytyy olla tapissa.

– Tekstiiliosaajia tarvitaan Suomessa tulevaisuudessakin. Joudumme nyt kouluttamaan itse osaajia alalle, Sipilä sanoo. FL