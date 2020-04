Erilaisia tukihakemuksia tulvii viranomaisille – Epäselvistä ohjeista moitteita

Yrittäjien ja yritysten koronatukien järjestelyjä ja niistä tiedottamista arvostellaan. Yksinyrittäjätuen hakemista ja maksatusta ei ole vielä edes rakennettu.

Ely-keskuksiin tulvii hakemuksia yritysten poikkeusrahoituksesta. Kun hakemuksia ryhdyttiin vastaanottamaan tiistaina, perjantaiaamuna kello 9 rahoitusta oli haettu 160 miljoonaa euroa.

Kanta-Hämeestä 162 yritystä oli hakenut tukea.

Erilaisia tulkintoja

Hämeenlinnassa kyselyt yksinyrittäjien tuesta on ohjattu elinkeinoyhtiö Linnan Kehitykseen.

– Ei ole olemassa vielä päätöstä, miten hakemusten käsittely ja maksatus hoidetaan. Ohjeet tuesta tulivat eilen, kertoo Pia Niemikotka Linnan Kehityksen rahoitusneuvonnasta.

Yrittäjät ovat tyytymättömiä yksinyrittäjien tuen järjestelyyn ja tiedotukseen.

– On kiusallista, että tuesta on erilaisia tulkintoja, jotka herättävät hämmennystä. Yrittäjät etsivät hätääntyneinä tietoa, kertoo Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka.

Haukka pitää tärkeänä, että yrittäjien ei tarvitsisi lopettaa yritystään.

– Tuki on elinkustannuksiin, ettei tarvitsisi nähdä nälkää. Yrittäjät ovat sanoneet myös 2 000 euroa pieneksi summaksi.

Ei tarkkoja ohjeita

Periaatepäätös tuen maksamisesta vaikeuksiin joutuneille yksinyrittäjille on vanha. Haukka kertoo, että viime maanantaina levisi eräiltä kunnanjohtajilta huhu, että kunnat hoitavat tuen maksamisen.

– Keskiviikkona TEM (työ- ja elinkeinoministeriö) tiedotti tuen maksamisesta. Se korjasi ohjeitaan vielä 1. huhtikuuta, mutta ei tiedottanut siitä, että oli korjannut niitä.

Haukka kertoo, ettei hän ole vieläkään nähnyt ohjeita moniin tärkeisiin avonaisiin kysymyksiin. Suomen kunnat poikkeavat hyvin paljon toisistaan. Haukka kysyy esimerkiksi, voivatko kuntien yhteiset elinkeinoyhtiöt hoitaa käsittelyn. Yrittäjiä hämmensi, että alun perin sanottiin yrittäjän työmarkkinatuen voivan sulkea pois yksinyrittäjätuen.

– Korjatuissa ohjeissa sanotaan, että tukea maksetaan.

Haukan mukaan julkisen hallinnon poikkeuksellisten tukien rajaukset ovat sekavia. Tukia rajoittavat muun muassa työntekijöiden määrä ja yritysmuoto.

– Emme tiedä, miten lomautetut työntekijät vaikuttavat työntekijöiden määrän laskemiseen. Vaikka toiminimellä olisi seitsemän työntekijää, se ei saa tukea Business Finlandilta.

Järjestelyt hitaita?

Budjetoitujen tukien euromääriä Haukka pitää liian alhaisina. Ely-keskuksille varatut rahat on jo lähes haettu.

– Yksinyrittäjien tukeen on allokoitu sata miljoonaa euroa. Se riittää neljännekselle yksinyrittäjiä.

Yrittäjä otti yhteyttä ja kertoi, että Saksan yrityksen tilille oli heti tullut 5 000 euroa tukea. Ihmetteli, miksi Suomessa palvelut oli laitettava heti kiinni, mutta tukien käsittely viipyy.

– En voi sanoa, että viranomaiset ovat toimineet hitaasti. Minulla ei ole vertailukohtaa, Haukka sanoo.

TEM tiedotti perjantaina, että ely-keskukset aloittavat ely-tukien käsittelyn ensi viikolla. Ensimmäiset päätökset tehdään tiistaina, kun päätöksentekojärjestelmä on valmistunut.

Kirjataan, maksut viipyvät

Koronaepidemian rajoitukset ovat yhtäkkiä vieneet elinkeinon tai työn sadoilta tuhansilta suomalaisilta. TE-toimistoihin alkaa tulvia lomautettujen ja yrittäjien ilmoituksia. Työtä vailla olevat on kirjattava toimistoihin ennen kuin he voivat saada työmarkkinatukea tai työttömyyspäivärahaa.

– Tällä hetkellä pystymme kirjaamaan lomautetut. Olemme siirtäneet tähän työhön paljon työntekijöitä muista tehtävistä, kertoo Hämeen TE-keskuksen palvelujohtaja Jaana Hokkanen.

Hokkanen sanoo, että työttömyyskorvausten maksaminen ajallaan ei ole kiinni TE-toimistosta. Eri asia on, miten Kela ja työttömyyskassat kykenevät hoitamaan hakemusten käsittelyn ja maksatuksen.

Eräät työttömyyskassat ovat jo kertoneet hakemusten pahasta ruuhkautumisesta. Kelan kuluvan vuoden tavoitteena on, että uudet työttömyysturvahakemukset käsitellään 19 päivässä. Tavoite on asetettu ennen koronakriisiä. Kela on jo ilmoittanut, että koronaepidemia on ruuhkauttanut sen palvelut. HÄSA