Eroa hakeneen valtuutetun johtamissa yrityksissä pitkään jatkunut riita – Poliisi tutkii epäiltyä asiakirjojen väärennystä

Kolmen hämeenlinnalaisen kiinteistöyhtiön sisäiset riidat ovat johtaneet useisiin rikosilmoituksiin ja oikeudenkäynteihin. Yritysten toimitusjohtaja on luottamustoimistaan eroa pyytänyt Anni Puntila (kok.).

Hämeenlinnassa toimivien Barreli Kiinteistöt oy:n, Vanajan Kiinteistöt oy:n ja A.R.S. Osakkeet oy:n toimintaan ja omistukseen liittyy monitahoinen ja pitkään jatkunut riita.

Hämeen Sanomat kertoi kahteen yritykseen ja toimitusjohtaja Anni Puntilaan liittyvistä rikostutkinnoista toukokuussa. Julkisuudessa on ollut vain osa yhtiöihin liittyvistä riita- ja rikosasioista.

Yhtiöt omistavat puoliksi Harri Pirttiniemi ja Heikki Puntila. Harri Pirttiniemi väittää Anni Puntilan saaneen määräävän aseman yhtiöissä väärennetyillä kokouspöytäkirjoilla.

– Olen tehnyt tästä rikosilmoituksen, Harri Pirttiniemi kertoo.

Hämeen poliisin rikoskomisario Jari Uotila vahvistaa, että osana Barreli-tutkintaa on epäilty väärennys. Hän ei kerro, ketä väärennyksestä epäillään.

Lue myös: Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja yllättyi Puntilan eroilmoituksesta: ”Hänellä oli hyvin vaativia paikkoja” (29.5.2020)

Osakas kiistää tienneensä kokouksista

Patentti- ja rekisterihallituksesta saatujen kokouspöytäkirjojen mukaan Anni Puntila nimettiin kaikkien kolmen yhtiön toimitusjohtajaksi 15.8.2018.

Harri Pirttiniemi kiistää olleensa paikalla tai tietoinen kokouksista, vaikka pöytäkirjoissa ovat hänen väitetyt allekirjoituksensa.

A.R.S. Osakkeet oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirja vahvistetaan oikeaksi hallituksen puheenjohtajan Pirttiniemen nimikirjoituksella peräti kahdesti, mutta läsnä olleeksi merkityn Heikki Puntilan allekirjoitus puuttuu kokonaan. Hämeen Sanomat ei ole saanut vahvistusta, epäileekö poliisi juuri kyseistä pöytäkirjaa väärennetyksi.

Heikki Puntila ei usko, että pöytäkirjoissa olisi mitään vikaa.

– Liike-elämässä on aika yleistä, että toimitusjohtaja kirjoittaa pöytäkirjaan hallituksen jäsenen nimen. Tietysti tästä pitää olla sovittu ja hallituksen jäsenen ehdottomasti tietoinen, mitä kirjataan.

Puntila sanoo, ettei viittaa kyseisiin kokouksiin tai muista niitä tarkemmin.

– Tämä on varmaan (poliisin) tutkinnan alainen asia, joten en ota enempää kantaa.

Myöskään Anni Puntila ei halua kommentoida asiaa.

Taustaa Hämeen Sanomat kertoi toukokuussa, että Barreli Kiinteistöt oy:tä epäillään työturvallisuusrikoksesta ja ympäristön turmelemisesta. Esitutkinta on yhä kesken. Vanajan Kiinteistöt oy:n toimintaan liittyvässä ja syyteharkintaan lähteneessä tutkinnassa epäillään kolmea henkilöä kirityksestä. Syyteharkinta valmistunee loppukesästä. Anni Puntila vahvisti esitutkintavaiheessa olevansa yhtenä epäiltynä. Kaupunginvaltuusto päättää Puntilan valtuustoeron myöntämisestä syksyllä.

Takana pitkä yhteistyö

Yritystoimintaa sovussa noin 20 vuoden ajan harjoittaneet Heikki Puntila ja Harri Pirttiniemi hieroivat moneen otteeseen kauppoja Pirttiniemen osuuksista yhtiöissä.

Pirttiniemi sanoo, että häntä alettiin painostaa myymään osakkuutensa merkittävään alihintaan sen jälkeen, kun Anni Puntila tuli mukaan yhtiöiden toimintaan vuonna 2018.

Pirttiniemen mukaan Puntila palkattiin alun perin ”parin viikon projektihommaan viemään yhtiöiden papereita pilveen”. Pirttiniemi kuvailee, että tästä alkoi tapahtumasarja, jonka seurauksena toimitusjohtaja johtaa yhtiöitä toisen omistajan tahdon vastaisesti ja poliisi tutkii ainakin kahden yhtiön toimintaa.

Heikki Puntila puolestaan on haastanut Pirttiniemen oikeuteen muun muassa miesten aiemmin yhdessä takaaman yhtiölainan vuoksi noin 200 000 euron summasta. Heikki Puntila sanoo maksaneensa lainan, ja perivänsä nyt puolta summasta oikeusteitse. Puntilan mukaan kyseessä ei ole painostaminen yrityskauppoihin.

– Rahastahan tässä on vain kyse.

”Rahastahan tässä vain on kyse.”

”Eihän kukaan hakisi häätöä itselleen”

Erikoisena voi pitää sitä, että Barreli Kiinteistöt hakee häätöä vuokralaiselleen Hämeen Asbestipurku oy:lle. Harri Pirttiniemi on myös Asbestipurku oy:n osakas, joten hän on käytännössä haastajana ja vastaajana.

Syynä on 3 200 euron vanha, ulosmitattu vuokravelka sekä 165 euron oikeudenkäyntikulut.

Käräjäoikeus on antanut asiassa yksipuolisen tuomion häädöstä, johon Asbestipurku hakee muutosta. Samoin on riitautettu toinen yksipuolinen tuomio, jossa Barreli on haastanut Asbestipurun maksamattomaksi väitetystä yhden kuukauden vuokrasaatavasta (700 euroa) sekä muutamien kymppien vuokrankorotuksesta. Asbestipurun mukaan tällaista saatavaa ei ole olemassakaan.

– Eihän kukaan hakisi häätöä itselleen. Asia oli jo osakkaiden kesken sovittu ja hoidettu, mutta Anni Puntila vei asian silti ulosottoon, Pirttiniemi päivittelee.

Asbestipurun oikeudelle jättämässä todistelussa väitetään, että Anni Puntila keksii velkoja ja käyttää oikeuslaitosta hyväkseen laittaen vireille perusteettomia velkomuskanteita.

Anni ja Heikki Puntilan mukaan haasteelle ja häädölle on juridiset perusteet.

”Eihän kukaan hakisi häätöä itselleen.”

Käräjäoikeus ei myöntänyt lähestymiskieltoa

Soppaan sisältyy myös lähestymiskieltohaaste. Anni Puntilan jättämän haasteen mukaan hän on joutunut useamman kerran uhkailun kohteeksi. Tiistaina 23. kesäkuuta käräjillä käsiteltiin Anni Puntilan vaatimusta lähestymiskiellosta Harri Pirttiniemelle. Väitetyistä uhkauksista ei ollut aiemmin tehty rikosilmoitusta.

Oikeus ei pitänyt todistajien väitteitä Pirttiniemen Puntilalle esittämistä tappouhkauksista uskottavina. Lähestymiskieltoa ei myönnetty. Käräjäoikeuden ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen.

Anni Puntila väitti lähestymiskieltohakemuksessaan, että Pirttiniemi olisi muiden henkilöiden Puntilasta tekemien rikosilmoitusten takana. Anni Puntila kieltäytyi kommentoimasta väitettä Hämeen Sanomille.

Anni Puntilan mukaan yritystoiminnan riitatilanteella ei ole mitään tekemistä hänen luottamustoimista tekemänsä eronpyynnön kanssa. HäSa

Hämeen Sanomat kertoo rikosepäilyistä ja riidasta, koska Anni Puntila on kaupunginvaltuutettu ja kaupunginyhtiöiden hallituksissa toimiessaan hän oli keskeinen julkisen vallan käyttäjä.

Lisää aiheesta: Anni Puntila jätti kaupungille haikeat jäähyväiset (18.6.2020)