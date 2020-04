Esa myi paikallislehtensä ESA:lle – Keski-Häme osaksi isompaa konsernia

Lammilla, Hauholla, Tuuloksessa ja Hämeenkoskella ilmestyvän Keski-Häme-paikallislehden omistaja ja päätoimittaja ovat vaihtuneet.

Keski-Hämettä julkaisi Hämeen Paikallismedia oy. Sen omistaja, toimitusjohtaja-päätoimittaja Esa Joensuu jäi eläkkeelle ja myi lehden Lahdessa toimivalle Mediatalo ESA:lle, joka kuuluu Keskisuomalainen-konserniin.

– Voi sanoa, että tässä tapauksessa Esa myi ESA:lle, Joensuu myhäilee.

Ostajaehdokkaiden kartoitus oli noin vuoden mittainen prosessi. Joensuu selvitti sekä mediatalojen että henkilöyrittäjien kiinnostusta ostaa Keski-Häme. Vaihtoehtoja oli kuulemma useampi, mutta Mediatalo ESA:n kanssa neuvottelut etenivät maaliin.

– Olen erittäin tyytyväinen, että neuvottelut johtivat sellaisen ostajan valikoitumiseen, jolla on paljon paikallislehtikokemusta ja paljon lehtiä omistuksessa. Silloin on varmempaa, että lehti on hyvissä käsissä ja jatkaa pitkään, Joensuu sanoo.

Hinta jää myyjän ja ostajan väliseksi salaisuudeksi.

– Kun kauppa syntyy, silloinhan hinta kelpaa molemmille, hän muotoilee.

Mediatalo ESA:n paikallisjohtaja Jarkko Haukilahti kertoo, että Keski-Hämeen ostaminen tukee Keskisuomalainen-konsernin kasvua. Konsernissa on nyt 30 paikallislehteä eri puolilla Suomea.

– Lukijalle tämän ei pitäisi näkyä millään tavalla. Jutut tehdään paikallisesti ja niiden pitää puhutella oman alueen ihmisiä. Kustannustehokkuutta haetaan yhtenäisten taustajärjestelmien, tietohallinnon sekä alustojen ja verkkosivujen kautta, Haukilahti sanoo.

Keski-Hämeen uusi päätoimittaja on Ville Hakala, joka toimii myös Lahden seudulla ilmestyvän Seutuneloset-lehden päätoimittajana.