Esa Pulkkisesta puolustusministeriön osastopäällikkö - Toimi aiemmin EU:n toiseksi korkeimmassa sotilasvirassa

Valtioneuvosto nimitti torstaina kenraaliluutnantti Esa Pulkkisen puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston osastopäällikön virkaan vuoden 2025 kesään asti.Panssariprikaatissa pitkään palvellut Pulkkinen on vuodesta 2016 lähtien työskennellyt Brysselissä Euroopan unionin sotilasesikunnan päällikkönä. Sotilasesikunta on neuvoa-antava osa EU:n ulkosuhdehallintoaSuomalaisupseereista vain kenraali Gustav Hägglund on toiminut EU:ssa Pulkkista korkeammassa asemassa, EU:n sotilaskomitean puheenjohtajana.Vuonna 1957 syntynyt Pulkkinen on toiminut puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston…

