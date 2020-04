Esitys toriparkista meni ihan uusiksi: Kaupunginhallitus ei esitä valtuustolle rakentamista

Hämeenlinnan kaupunginhallitus päätti tänään maanantaina loppuiltapäivästä, ettei se esitäkään kaupunginvaltuustolle P-torin eli toriparkin rakentamista.

Alkuperäinen esitys oli, että maanalainen pysäköintilaitos toteutetaan kuudella edellytyksellä. Yksi niistä oli, että investointivalmiutta arvioidaan, kun laitosta varten on kerättynä rahoitusta 200 velvoiteautopaikan verran.

Tilanne oli määrä arvioida viimeistään vuoden 2025 lopussa. Kaupunkirakennelautakunta oli maaliskuussa päättänyt, että määräaika olisi ollut vuoden 2030, mutta apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo muutti vuosilukua omaan esitykseensä.

Kaupunginhallituksen kokouksessa pykälän käsittelyn alussa Isosuo esitteli uuden ehdotuksensa, jonka mukaan rakentamista ei nyt valtuustolle esitetä. Syyt kaupunginhallitus toteaa päätöksessään.

Keskusta-alueen kaavoitusta joka tapauksessa jatketaan aiempien päätösten mukaisesti.

Tarvitaan yksityisten ”todellinen sitoutuminen”

P-torin rakentamispäätökselle ei myöskään ole kaupunginhallituksen mukaan edellytyksiä ”ennen yksityisten toimijoiden todellista sitoutumista hankkeeseen”.

Päätöstä rakentamisesta ei voida tehdä myöskään ”ennen kuin koronaviruksen vaikutus sekä kaupungin talouteen että yksityisten toimijoiden talouteen on selvillä”.

Äänin 8–3 hyväksytty päätös siis jättää vielä takaportin mahdolliselle tulevalle toriparkkipäätökselle.

Kaupunginhallituksen keskustelussa Ranjith Kumar (sd.) ehdotti Satu Aaltosen (sd.) ja Lulu Ranteen (ps.) kannattamana, että ”torin asemakaavamuutosta jatketaan ilman P-toria”, eli toriparkki olisi käytännössä haudattu.

Äänestyksessä Isosuon muutettua ehdotusta kannatti 8 jäsentä: kokoomuksesta kaikki eli varajäsenenä paikalla ollut Seppo Kuvaja, Helena Lehkonen, Juha Tuomi ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio, demareista puolet eli Kirsti Suoranta ja Timo Viitanen, keskustan Antti Leinikka ja vihreiden Airi Raitaranta.

Ranjith Kumarin ehdotusta äänestivät hänen lisäkseen Ranne ja Aaltonen.

Kumar kertoo esityksensä takana olleen ajatus, ettei toriparkkiin olisi enää tämän jälkeen tarvinnut palata.

– Se ihmetytti kuinka Juha Isosuo toi yllättäen käsittelyyn muutetun ehdotuksen. Epäilen tämän päätöksen jälkeen, että esitys toriparkista tulee vielä uudestaan. Ovi jäi auki sille, että seuraava, vaalien jälkeinen valtuusto saa sen päätettäväkseen.

Rautio: Ei mitään mahdollisuuksia edetä

– Olen tämän prosessin jälkeen hämmentynyt, mutta tyytyväinen, että tämä lopulta tämä meni tässä tilanteessa näin, sanoi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio kokouksen jälkeen Hämeen Sanomille.

– Tätä asiaa ei viedä valtuustoon, koska oli nähtävissä, ettei tämä ole tässä kohdassa valmis päätöksentekoon millään lailla. Ei ole mitään mahdollisuuksia tässä vaiheessa edetä.

Rautio viittaa kaupunginhallituksen päätöksen kohtiin yksityisten ”todellisen sitoutumisen” puuttumisesta ja pandemian talousvaikutuksista.

– Sanoin kokouksen jälkeen kaupunginjohtajallekin, etten olisi viikko sitten uskonut olevani tyytyväinen siihen, että kaupunginhallitus ei esitä valtuustolle P-torin rakentamista. Nyt on viisaampaa odottaa ja katsoa, kuinka tilanne kehittyy.

Rautio sanoo olevan hyvä, että nyt saavat muut asiat tilaa keskustelussa.

– Tässä tilanteessa on absurdia ajatella, että 27. huhtikuuta olisi valtuusto keskustellut tällaisesta asiasta, kun on todennäköistä, että Suomessa on silloin hillitön koronakriisi päällä.

Kaavoitusten jatkaminen on tärkeä osa päätöstä

Tyytyväinen päätökseen Rautio sanoo olevansa siinä mielessä, koska se ”viestii yksityisille investoreille, että Hämeenlinnaan voi edelleen investoida”.

– Päätöksen kohta, että keskusta-alueen kaavoitusta jatketaan aiempien päätösten mukaisesti, on tärkeä ajatellen myös jo menossa olevia kaavahankkeita.

Kaupungille ovat asemakaavamuutoshakemuksen jättäneet ykkös- ja kakkoskorttelin sekä Keskustalon kiinteistöjen omistajat jo ennen toriparkin käsittelyä tämän kevään luottamuselimissä.

Rautio ei lähde arvioimaan, mitä tämä päätös ja taloustilanne merkitsee esimerkiksi ykköskorttelin rakentamiskaavailuille.

– Toivon yhä tosi paljon että ykköskorttelikin etenee. Jatkamme neuvotteluja, kumppanuuskaavoituksella. Ylipäätään haluamme yhä kehittää keskustaa ja viedä keskustavisiota eteenpäin.

Entä kun koronakriisi on joskus, kuten myös ensi vuoden kevään kuntavaalit? Oletko sitten mukana viemässä taas toriparkkia eteenpäin?

– Tämä nyt on ihan spekulointia, mutta jos vaikka joku yksityinen sijoittaja sanoo, että tämä on niin iso juttu, että haluamme pistää tähän rahaa, niin voihan se nousta agendalle nopeastikin. Malli voi ehkä olla jokin toinen.

Kuntalaiskysely tulee silti valtuustolle

Kaupunginvaltuusto pääsee huhtikuussa kuitenkin toriparkista keskustelemaan, kun esityslistalla ovat talvella järjestetyn kuntalaiskyselyn tulokset.

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se toteaa kuntalaiskyselyn vastausaktiivisuuden olleen ”huomionarvoista ja merkittävää” ja että kyselyn vastaukset ”huomioidaan kaupungin kehittämisen eri vaiheissa”. HäSa

