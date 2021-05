Esko Aho puhuu keskiviikkona Hämeenlinnassa kiertotalousaiheisen tapahtuman päätähtenä

Hämeenlinnan Raatihuoneessa järjestetään keskiviikkona 26.5. kello 9–17 Kiertotalouden Business -tapahtuma, jonka pääesiintyjänä on Suomen entinen pääministeri ja nykyinen yritysjohtaja Esko Aho Verbatum oy:stä. Ohjelma tarjoaa kattavan ajankohtaispaketin kiertotaloudesta. Järjestäjien mukaan tavoitteena on luoda Hämeenlinnasta kansainvälinen kertotalouden maakuntakeskus. Tapahtuma on osa Hämeen ammattikorkeakoulun (Hamk) Open Bio Economy Week -viikkoa. Hämeenlinna on Hamkin kautta kansainvälinen tiede-, tutkimus-…