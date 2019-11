Espanjalainen ooppera tuo isänpäivänä Hämeenlinnaan väriä, lämpöä ja seksiä – "Tulee kuin tilauksesta tähän vuodenaikaan"

Isänpäivänä Hämeenlinnassa on tarjolla zarzuelaa, maanläheistä ja runsasta espanjalaista oopperaa.

Isänpäivän iloksi ja kunniaksi on Wetterhoffin Wanhalla Kutomolla tarjolla espanjalaisia säveliä, kun hämeenlinnalainen pianisti Tuomas Nikkanen ja meksikolais-amerikkalainen sopraano Beatriz Macias nousevat lavalle.

Isänpäiväkonsertin keskiössä on espanjalainen lyyrinen ooppera eli zarzuela.

– Zarzuela ei ole Suomessa kovinkaan tunnettua. Se on kyllä harmillinen juttu, koska zarzuelat ovat esimerkiksi italialaisiin oopperoihin verrattuna paljon rennompia ja maanläheisempiä. Näistä puuttuu turha vakavuus vaikka niissä on dramatiikkaa, Tuomas Nikkanen pohtii.

Zarza tarkoittaa karhunvatukkaa

Zarzuelaa kuvaillaan ihastuttavan kepeäksi musiikinlajiksi, jossa rakkaus ja rehellisyys kohtaavat.

– Zarzuela tulee kuin tilauksesta tähän vuodenaikaan, kun aurinko ei enää näy kuin muutaman tunnin ajan. Minä ainakin tarvitsen valoa ja sitä zarzuelat oikein huokuvat. Sellaista etelän mentaliteettia, väriä, lämpöä ja seksiä, Nikkanen muotoilee.

Zarzuelan nimi juontaa zarza-sanasta, joka tarkoittaa karhunvatukkaa. Karhunvatukkaviittaukset viittaavat Palacio de la Zarzuelaan, jossa espanjan kuninkaalliset asuivat. Palatsin pihalla kasvoi karhunvatukkaa.

Juuri tämän palatsin teatterissa zarzuela-oopperat syntyivät 1600-luvulla.

– Zarzuelan iso tekijä oli säveltäjä Enrique Granados , jota pidän Espanjan Jean Sibeliuksena . Hän teki valloittavia teoksia. Erittäin mielenkiintoinen säveltäjä, Nikkanen arvioi.

Pianistille zarzuela on palkitsevaa.

– Esimerkiksi nämä meidän isänpäiväkonserttiin valitsemamme teokset ovat alun perin orkesterille tehtyjä, joten pianistilla jää paljon improvisoitavaa. Ei tarvitse olla niin nuoteissa kiinni, Nikkanen toteaa.

Sydäntä särkevän dramaattista ympäri maailman

Tuomas Nikkanen kannustaa suomalaisia klassisen musiikin tekijöitä hyppäämään espanjalaisen oopperan pyörteisiin.

– Ihan turhaan klassisella puolella ajatellaan, että latinalainen musiikki on jotenkin niin erilaista, ettei siihen voi tarttua.

Zarzuelan jokainen voi tuntea syvällä sisimmässään – sen sydäntä särkevän dramaattiset romanssit ja sen vastustamattoman rytmin.

Usein zarzuelaan kuuluu olennaisena osana myös tanssi.

Hieman yllättäen espanjalaisella zarzuelalla on tärkeä rooli filippiiniläisessä musiikissa. Espanjalaiset valloittajat esittelivät zarzuelan kantaväestölle ja se on jäänyt filippiiniläisten elämään.

Myös Kuubassa ja Meksikossa zarzuelalla on vahva jalansija musiikissa.

Sopraano Macias on lavalla tulessa

Beatriz Macias on Tuomas Nikkasen mukaan monipuolinen ja erittäin ilmeikäs sopraano, jonka musikaalisuudesta kertoo myös se, että hän on myös taitava huilisti.

Tampereella asuvan Maciasin tuleva konserttisarja kantaa nimeä The Best of Zarzuela, ja konsertit yltävät Suomen lisäksi Yhdysvaltoihin ja Hollantiin.

– Hollannissa olen esiintynyt hänen kanssaan ensimmäisen kerran, Nikkanen kertoo.

Maciasin sanotaan olevan lavalla kuin tulessa ja saavan zarzuelan eloon jokaisella ilmeellään.

– Marraskuussa esiinnymme yhdessä Iittalan koulukeskuksessa. Silloin on Mozartin vuoro, Nikkanen vinkkaa.

Sibelius-Akatemiassa opiskellut Nikkanen on tunnettu voimakkaista ja ainutlaatuisista tulkinnoistaan, jotka ovat ansioituneet kansainvälisiä kilpailuja myöden.

Hän on perustanut Iittalan Kesä -kamarimusiikkifestivaalin. Hän toimii myös festivaalin taiteellisena johtajana.

Isänpäiväkonsertti Zarzuela! Wetterhoffin Wanhassa kutomossa sunnuntaina 10.11. kello 15.